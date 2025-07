¿Quién es Bruno, el gran amor de Ismael Cala por más de 15 años?

El comunicador cubano Ismael Cala, de 55 años, habló en su programa de YouTube “Cala responde” sobre su pareja Bruno Torres, con quien mantiene una relación de 15 años.

La revelación da luces sobre su vida personal, que había mantenido reservada, y responde a la curiosidad de sus seguidores tras su trayectoria en medios internacionales.

La revelación de Ismael Cala

Cala sorprendió a su audiencia al mencionar a Bruno Torres tras ser preguntado sobre la persona con la que más ha conectado emocionalmente. “Es Bruno, llevamos 15 años”, afirmó el conferencista, destacando la duración de su relación.

El presentador explicó que su vínculo con Bruno comenzó de manera inesperada. “Esta relación llegó de forma sorpresiva, ya que siempre me he considerado una persona muy cambiante”, indicó en el programa.

Agregó que inicialmente no creía posible mantener una relación más allá de tres años, pero con su actual pareja todo se dio de manera rápida. “Mi mente es muy fluida, expansiva… Tengo un nivel altísimo de necesidad de novedad y variedad, y muy bajo el de certeza y seguridad. Por eso puedo abandonar mis propios éxitos: necesito reinventarme constantemente”, dijo.

Una relación muy privada

Antes de estas declaraciones, Ismael Cala ya había subido fotos a sus redes sociales con la compañía de Bruno, sin embargo, siempre comentaba que la relación entre ellos era de socios y amigos. Ahora, con estas declaraciones, dejó claro su vínculo real. “Cuando conoces a alguien y a los pocos días vives con esa persona sin filtros, y te inventas un proyecto de vida… eso fue lo que hicimos. Bruno dejó su trabajo y se lanzó conmigo a lo que hemos construido juntos”, detalló.

“Siempre viajamos juntos”, agregó el conductor, que durante varios años ha compartido fotos en sus redes sociales de viajes en torno al yoga, disciplina a la que dedica su pareja.

¿Quién es Bruno Torres?

Bruno es el cofundador y CEO de Cala Enterprises, la firma que comparte con Ismael Cala, dedicada a la producción de contenido sobre liderazgo, mindfulness (atención plena), bienestar y felicidad corporativa.

Está certificado como maestro de yoga por la Yoga Alliance y el Sivananda Ashram Yoga Farm en California. Además, ha recibido formación de figuras como John C. Maxwell, Deepak Chopra y Tony Robbins.

Ismael Cala no se avergüenza

Ismael Cala, nacido en Santiago de Cuba el 8 de septiembre de 1969, trabajó en CNN en Español hasta el 1 de julio de 2016, donde condujo el programa “Cala” durante cinco años.

Tras dejar la cadena, fundó Cala Enterprises, enfocada en liderazgo y bienestar, y ha desarrollado contenido en plataformas digitales como YouTube.

En 2021, Ismael Cala habló sobre su homosexualidad por primera vez en el programa ‘Despierta América en Domingo’, sin dar detalles sobre su pareja. “Yo no tengo ningún tipo de vergüenza sobre mi orientación sexual… Hay personas que a lo mejor dicen, no habla de su vida privada, ¿será que tiene vergüenza?… No, vergüenza tienes tú. Simplemente quiero respeto“, le dijo al presentador Raúl González.