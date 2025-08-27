“¿Quién era Robin Westman? Lo que se sabe del autor del tiroteo en Minneapolis”

El miércoles 27 de agosto de 2025, en una escuela católica, ubicada en Minneapolis, EE. UU., un hombre identificado como Robin M. Westman, de 23 años, abrió fuego contra niños, padres y personal escolar que asistían a una misa. El ataque dejó dos niños muertos y 17 heridos, antes de que el autor se suicidara en el lugar. Las autoridades investigan los posibles motivos del ataque, que habría sido premeditado.

Ataque durante misa escolar

El tiroteo ocurrió en la mañana, durante la primera misa escolar del ciclo lectivo, celebrada en la iglesia católica Annunciation, situada en el barrio Windom, al suroeste de Minneapolis. La ceremonia reunía a alumnos, profesores y feligreses cuando Robin Westman, apostado en el exterior del templo, abrió fuego a través de las ventanas.

Los disparos causaron la muerte inmediata de dos menores, de 8 y 10 años, que se encontraban sentados con sus compañeros. Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 niños, varios de los cuales permanecen internados en estado crítico.

El atacante se quitó la vida con un disparo, poco después de perpetrar el ataque. Fue encontrado sin vida por los agentes en el estacionamiento contiguo al templo.

Perfil del atacante: Robin M. Westman

Robin Westman, nacido en 2002 en Minnesota, no tenía antecedentes criminales graves, pero sí un historial de inestabilidad emocional. Según confirmaron las autoridades, en días previos al ataque, publicó en redes sociales una serie de videos mostrando un arsenal de armas, así como mensajes cargados de odio ideológico.

Los investigadores hallaron un manifiesto de más de 30 páginas, donde el atacante expresaba una obsesión con tiroteos masivos, referencias a atacantes pasados y frases con contenido antisemita, anticristiano, anti-Trump y pro ideología de género. En uno de los videos más recientes, Westman dice: “No quiero venganza, solo justicia por lo que me hicieron sentir toda mi vida”.

Preparación y armamento

Westman utilizó al menos tres armas de fuego: un rifle semiautomático tipo AR-15, una escopeta de acción por bombeo y una pistola semiautomática. Las autoridades encontraron inscripciones grabadas en los cuerpos de las armas, incluyendo frases como “For the Children” y “Kill Trump”.

Se investiga cómo adquirió legalmente dichas armas, ya que hasta ahora no tenía restricciones conocidas para portar o comprar armamento. También se analiza si actuó solo o si recibió apoyo logístico.

Reacción institucional y atención a víctimas

El Departamento de Policía de Minneapolis aseguró que el tiroteo fue planeado y ejecutado en solitario. Las autoridades lamentaron la tragedia y prometieron reforzar la seguridad en instituciones escolares y religiosas.

Los heridos fueron trasladados a centros como el Hennepin County Medical Center y Children’s Minnesota, donde algunos permanecen internados. Se han dispuesto servicios de apoyo psicológico y orientación para las familias afectadas por el suceso.

Tiroteo en Minneapolis y antecedentes de hechos similares

Este ataque es uno de los más graves ocurridos en 2025 en un centro educativo en Estados Unidos, en un año que ha registrado más de 140 tiroteos en escuelas. El hecho de que haya ocurrido durante una ceremonia religiosa ha generado preocupación en diversas comunidades.

La Annunciation Catholic School, que opera junto a la iglesia desde hace más de un siglo, es una institución privada con educación desde nivel inicial hasta secundaria. Jamás había registrado incidentes violentos de este tipo.