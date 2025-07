“¿Qué reclamas si te comiste cuatro?”: la frase del árbitro que indignó a Delfín SC

En el marco de la jornada 19 de la Liga Ecuabet, disputada el domingo en el estadio Jocay de Manta, Delfín SC cayó 4-0 ante Liga de Quito, pero más allá del resultado, lo que generó malestar en el plantel manabita fueron las actitudes del árbitro Lenin Quiñónez, a quien acusan de comentarios irrespetuosos y falta de imparcialidad durante y después del partido.

Reacciones de Delfín tras el pitazo final

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el capitán de Delfín SC, Édison Vega, alzó la voz en representación de sus compañeros y expresó su molestia con el accionar del árbitro central. “Es difícil hablar de los temas de arbitraje. Así como a los jugadores nos piden respeto, la terna arbitral también debe darlo. Tiene que ser recíproco”, afirmó.

La crítica se agudizó cuando Vega reveló un comentario que, según él, Lenin Quiñónez hizo al término del encuentro. “A un compañero le dijo: ‘¿Qué reclamas, si te comiste cuatro goles?’. Hay que ver el respeto de ambos lados”, denunció el mediocampista. Vega solicitó además a LigaPro que intervenga y garantice condiciones equitativas entre árbitros y jugadores. “Pido que el respeto sea de ambos lados, tanto de los jugadores como del cuerpo arbitral”, añadió.

Antecedentes de cuestionamientos

Esta no es la primera ocasión en la que Lenin Quiñónez es objeto de críticas por parte de jugadores o técnicos. Semanas atrás, durante el empate 3-3 entre Barcelona SC y Libertad FC, el entrenador Juan Carlos León apuntó duramente contra el accionar del juez, cuestionando decisiones técnicas que, a su juicio, alteraron el desarrollo del juego.

El comportamiento de los árbitros ha sido un tema recurrente en la presente edición de la Liga Ecuabet 2025, generando debate entre dirigentes, futbolistas y aficionados sobre la necesidad de una mayor formación ética y técnica del arbitraje ecuatoriano.

Delfín en terreno inestable

Con la derrota, Delfín SC se mantiene en la novena posición con 25 puntos, pero su situación en la tabla aún es inestable, ya que se encuentra apenas a tres unidades de la zona del cuadrangular del descenso, lo que aumenta la presión sobre el equipo en las fechas restantes del campeonato.

La contundente derrota ante Liga de Quito evidenció falencias defensivas y falta de reacción, algo que el cuerpo técnico buscará corregir en los próximos encuentros. Sin embargo, los jugadores insistieron en que las decisiones arbitrales también influyen en el ánimo y desarrollo del juego, por lo que exigen condiciones justas.

LigaPro bajo la lupa

Hasta el momento, LigaPro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en el partido en el Jocay. No obstante, voces dentro del gremio de futbolistas han solicitado que se revisen las actuaciones de los árbitros no solo por errores técnicos, sino también por comportamientos y actitudes que afectan la ética deportiva.

La transparencia y el respeto mutuo son aspectos claves que LigaPro ha manifestado querer fortalecer. La denuncia pública realizada por Édison Vega podría forzar a la organización a revisar los procedimientos de evaluación arbitral y, de ser el caso, sancionar actitudes inapropiadas.