Puré de papa con carne de cerdo frita: receta tradicional ecuatoriana paso a paso

El puré de papa con carne de cerdo frita es un plato que se consume en Ecuador desde hace décadas y cuya preparación casera se ha transmitido de generación en generación. La receta, que se puede elaborar en cualquier época del año, se cocina principalmente en los hogares, utilizando productos locales y de fácil acceso.

Un plato con tradición en la mesa ecuatoriana

El puré de papa es uno de los acompañamientos más comunes en la gastronomía ecuatoriana. La carne de cerdo frita, por su parte, se ha consolidado como una proteína de gran presencia en distintas regiones del país, especialmente en la Sierra y la Costa. La combinación de ambos elementos ofrece una receta que mezcla suavidad y crocancia, muy apreciada en la cocina casera.

De acuerdo con publicaciones culinarias locales, el plato forma parte de las recetas más buscadas en manuales de cocina y portales gastronómicos debido a su sabor y a la accesibilidad de sus ingredientes. Además, se consume tanto en almuerzos familiares como en celebraciones comunitarias, siendo considerado un menú versátil.

Ingredientes necesarios para la preparación

La receta de puré de papa con carne de cerdo frita requiere pocos insumos y la mayoría están presentes en los mercados tradicionales de Ecuador. Para una preparación pensada en cuatro porciones se utilizan los siguientes ingredientes:

1 kilo de papas

½ kilo de carne de cerdo (preferiblemente costilla o pierna)

(preferiblemente costilla o pierna) 3 cucharadas de mantequilla

1 taza de leche

2 dientes de ajo

1 cebolla blanca

Aceite para freír

Sal y pimienta al gusto

Cada producto aporta sabor y textura: las papas permiten lograr un puré cremoso, mientras que el cerdo frito otorga el toque crujiente y sustancioso del plato.

Proceso de preparación del puré de papa

El puré de papa es la base del plato y se prepara de la siguiente manera:

Pelar y cortar las papas en trozos medianos. Cocinarlas en agua con sal hasta que estén blandas. Escurrir y aplastarlas hasta formar una masa uniforme. Agregar mantequilla y mezclar bien. Incorporar poco a poco la leche caliente hasta conseguir una textura suave y cremosa.

Este procedimiento garantiza un puré de consistencia adecuada, evitando que quede seco o demasiado líquido.

Preparación de la carne de chancho frita

La carne de cerdo requiere un proceso especial para lograr la textura adecuada. El procedimiento recomendado es el siguiente:

Cortar la carne de cerdo en trozos medianos. Sazonar con ajo, sal y pimienta. Colocar en un sartén con un poco de agua para que se cocine y suelte grasa natural. Una vez evaporada el agua, añadir aceite y freír hasta que adquiera un tono dorado y crocante. Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

El resultado final es una carne jugosa en su interior y crujiente por fuera, lista para acompañar el puré.

Presentación y acompañamientos

Para servir, se coloca una porción de puré de papa en el plato y se agregan encima los trozos de carne de cerdo frita. Puede acompañarse con ensalada fresca, curtido de cebolla o una salsa ligera de ají, muy común en las mesas ecuatorianas.

La presentación, aunque sencilla, resalta por el contraste entre el blanco cremoso del puré y el dorado de la carne frita. Este detalle convierte al plato en una opción atractiva tanto en hogares como en restaurantes de cocina típica.

Un referente de la cocina ecuatoriana

El puré de papa con carne de chancho frita ha trascendido como una receta que representa la mezcla de sabores propios de la cocina ecuatoriana. Su popularidad responde a que puede adaptarse a diferentes contextos: desde un almuerzo diario hasta un plato central en festividades familiares.

Fuentes gastronómicas nacionales destacan que la papa es uno de los productos agrícolas de mayor importancia en la región andina, mientras que la carne de cerdo es parte esencial de la dieta en varias provincias. La unión de estos dos elementos refleja, en un solo plato, la identidad culinaria del país.