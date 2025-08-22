PSG vence 1-0 a Angers con Willian Pacho como titular en la Ligue 1

Paris Saint-Germain derrotó 1-0 a Angers el 22 de agosto de 2025 en el Parque de los Príncipes, París, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular, consolidando su dominio en la Ligue 1 gracias a un gol de Fabián Ruiz tras un partido de control total.

El defensa ecuatoriano Willian Pacho, de 23 años, fue titular y formó dupla con Marquinhos en la zaga parisina, contribuyendo a mantener la portería en cero. El único gol del encuentro lo anotó Fabián Ruiz en el minuto 49, tras una jugada colectiva en el área rival. El partido, que marcó el debut en casa del PSG en la temporada, fue dominado por los locales, quienes generaron múltiples ocasiones sin reflejar su superioridad en el marcador.

PSG amplio dominador de las acciones

Desde el inicio, el PSG controló el balón, con 71% de posesión en la primera mitad. Ousmane Dembélé fue clave en el ataque, participando activamente con desbordes por la banda derecha, aunque falló un penalti en el minuto 27. Désiré Doué, por su parte, lideró el 49% de los ataques parisinos por el sector derecho, destacando con un disparo al larguero en el minuto 34. Angers, con una línea defensiva de siete jugadores, resistió los embates iniciales, pero apenas generó peligro, con su primera acción ofensiva llegando en el minuto 45+2 mediante una contra de Lilian Raolisoa.

Un hecho inusual ocurrió en el minuto 20, cuando el árbitro principal fue sustituido por molestias físicas, deteniendo momentáneamente el encuentro. El VAR confirmó un penalti a favor del PSG en el minuto 25, tras una falta sobre João Neves, pero Dembélé envió el disparo por encima del arco. A pesar de las oportunidades falladas, el PSG mantuvo la presión, con 10 remates en la primera mitad frente a uno de Angers.

Gol decisivo y dominio continuo

El gol llegó temprano en la segunda mitad, cuando Fabián Ruiz aprovechó un balón suelto en el área para marcar en el minuto 49, desatando la euforia en el Parc des Princes. El tanto dio tranquilidad al equipo de Luis Enrique, que mantuvo una presión alta y continuó dominando la posesión. En el minuto 55, el técnico español animó a sus jugadores a buscar el segundo gol, pero la falta de precisión impidió ampliar la ventaja. Fabián Ruiz estuvo cerca de un doblete en el minuto 86, cuando su disparo se estrelló en el poste.

Willian Pacho, junto a Marquinhos, fue sólido en defensa, neutralizando las pocas llegadas de Angers. En el minuto 32, Pacho interceptó un avance de Esteban Lepaul, quien intentó una carrera en solitario. Angers logró su primer disparo en el minuto 68, un intento lejano de Yassin Belkhdim que no inquietó al portero Lucas Chevalier. Un segundo acercamiento visitante llegó en el minuto 70, con un centro sin rematador.

El PSG generó oportunidades claras, como una jugada combinada entre Dembélé y Gonçalo Ramos en el minuto 74, detenida por el portero Hervé Koffi, y un disparo de Nuno Mendes en el minuto 80, que Koffi desvió con una gran atajada. A pesar del dominio, el marcador no se movió más, reflejando un partido con 15 remates parisinos frente a tres de Angers.

La Ligue 1 y el rol de Pacho

El PSG, vigente campeón de la Ligue 1, Copa de France, Champions League, arrancó la temporada 2025/26 con una victoria 1-0 ante Nantes, donde Vitinha marcó el gol decisivo. Willian Pacho, fichado en 2024 desde el Eintracht Frankfurt por 46,8 millones de dólares, se ha consolidado como titular, disputando 3.321 minutos en la temporada anterior, la mayor cantidad en el plantel. Su aporte defensivo ha sido clave, sumando dos asistencias y consolidándose como compañero ideal de Marquinhos.

Angers, ascendido en la temporada 2023/2024, comenzó la campaña con una victoria 1-0 sobre Paris FC, a pesar de jugar con 10 hombres tras la expulsión de Louis Mouton, quien se perdió el partido contra PSG por suspensión. Los visitantes, dirigidos por Alexandre Dujeux, adoptaron un planteamiento defensivo con un 4-5-1, pero no lograron contrarrestar el dominio parisino.

Próximos desafíos

El PSG enfrentará su próximo partido de Ligue 1 el 30 de agosto ante Toulouse, buscando mantener su invicto. Angers, por su parte, se medirá al Rennes el 31 de agosto. La actuación de Pacho refuerza el impacto de los jugadores ecuatorianos en Europa, junto a figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié.