PSG con Pacho y Tottenham buscan su primera Supercopa de Europa 2025 en Udine

Paris Saint-Germain, liderado por el ecuatoriano Willian Pacho, y Tottenham Hotspur disputarán la Supercopa de Europa 2025 este 13 de agosto de 2025 en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, en un duelo inédito por el primer título continental de la temporada.

El encuentro, que enfrenta a los campeones de la UEFA Champions League 2024/2025 (PSG) y la UEFA Europa League 2024/2025 (Tottenham), marca la primera vez que ambos clubes compiten por la Supercopa de Europa. El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega tras un triplete doméstico y una victoria contundente de 5-0 sobre Inter Milan en la final de la Champions League. Tottenham, bajo la dirección de Thomas Frank, busca su primera Supercopa tras derrotar a Manchester United 1-0 en la final de la Europa League.

El PSG enfrenta el desafío con una preparación limitada, ya que solo tuvo una semana de entrenamientos tras perder 3-0 ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes en julio de 2025, según Al Jazeera. Tottenham, por su parte, disputó seis partidos amistosos de pretemporada, aunque cayó 4-0 ante Bayern Munich en su último encuentro.

Alineaciones y bajas confirmadas

El PSG no contará con el portero Gianluigi Donnarumma, excluido de la convocatoria por motivos contractuales. Su lugar será ocupado por Lucas Chevalier, reciente fichaje procedente del Lille por 46,6 millones de dólares más 17,5 millones en bonos. Además, el mediocampista Joao Neves está suspendido tras una tarjeta roja en el Mundial de Clubes.

La alineación probable del PSG incluye a Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, y Khvicha Kvaratskhelia.

Tottenham, por su parte, tiene bajas significativas: James Maddison está lesionado por una rotura de ligamento cruzado anterior, y Kevin Danso también está descartado por lesión. Sin embargo, Dominic Solanke y Destiny Udogie están disponibles tras superar molestias físicas.

La alineación probable de los Spurs es: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Pedro Porro; João Palhinha, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr; Brennan Johnson, Mohammed Kudus, Richarlison.

Antecedentes y contexto histórico

Este será el primer enfrentamiento oficial entre PSG y Tottenham en competiciones UEFA. Su único encuentro previo fue un amistoso en 2017, que terminó en empate. El PSG busca su primera Supercopa tras perder 6-1 ante Juventus en 1996, cuando participó como campeón de la Recopa de Europa. Tottenham, en su debut en este torneo, aspira a repetir el éxito de su último título europeo, la Europa League 2024/2025, el primero desde la Copa de la Liga de 2008.

La Supercopa de Europa, que enfrenta a los ganadores de la Champions League y la Europa League, otorga al vencedor 5,8 millones de dólares en premios y una réplica del trofeo. El actual campeón es Real Madrid, que derrotó a Atalanta 2-0 en 2024.

Ambiciones y estrategias

Luis Enrique, técnico del PSG, destacó la importancia de este título como el inicio de una temporada ambiciosa. “Estamos en los primeros pasos de un equipo que quiere ser dominante en Europa”, declaró en junio de 2025. El ecuatoriano Willian Pacho, pilar defensivo del PSG, será clave para contener el ataque de Tottenham, liderado por Richarlison y Mohammed Kudus.

Por su parte, Thomas Frank, entrenador de Tottenham, reconoció la fortaleza del PSG. “Son el mejor equipo de Europa, pero creemos en nosotros mismos”, afirmó en una conferencia de prensa. Los Spurs apostarán por un juego compacto y contragolpes rápidos, aprovechando la velocidad de Brennan Johnson y Wilson Odobert.

Contexto del partido

El encuentro, que se disputará a las 14h00 (hora de Ecuador) en el Bluenergy Stadium de Udine, marca el inicio oficial de la temporada europea 2025/2026. El PSG, tras su triplete (Ligue 1, Copa de Francia, y Champions League), busca consolidar su dominio continental, mientras que Tottenham, tras una decepcionante 17ª posición en la Premier League 2024/2025, ve en este título una oportunidad para recuperar prestigio.

El referee del partido será Joao Pinheiro (Portugal), con Tiago Martins como árbitro VAR. La transmisión estará disponible en TNT Sports (Reino Unido), Paramount+ (EE.UU.), y Sony LIV (India).

Expectativas para el duelo

Ambos equipos llegan con objetivos claros: el PSG busca su primera Supercopa para igualar el éxito de Manchester City en 2023, mientras que Tottenham aspira a un título histórico. La presencia de Willian Pacho, reciente incorporación del PSG desde el Eintracht Frankfurt por 52,4 millones de dólares, refuerza la zaga parisina junto a Marquinhos.