COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham

PSG, con Willian Pacho como titular, remontó un 0-2 y venció 4-3 a Tottenham en penales para ganar la Supercopa de Europa 2025 en Udine.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham
PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham
PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham
PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Paris Saint-Germain, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular, se proclamó campeón de la Supercopa de Europa 2025 al vencer 4-3 en penales a Tottenham Hotspur tras un empate 2-2 este 13 de agosto de 2025 en el Stadio Friuli, Udine, Italia, en un duelo vibrante por el primer título europeo de la temporada.

Tottenham domina la primera mitad

Tottenham, dirigido por Thomas Frank, tomó la iniciativa en los primeros minutos, generando peligro con contragolpes liderados por Mohammed Kudus y Richarlison. A los 39 minutos, Micky van de Ven abrió el marcador para los Spurs tras aprovechar un rechace de un remate de João Palhinha al palo, luego de una falta cobrada por Guglielmo Vicario.

PSG intentó responder con posesión, liderada por Vitinha y Warren Zaïre-Emery, pero careció de precisión en el último tercio. A los 44 minutos, un cabezazo de Richarlison fue anulado por fuera de juego, y a los 46 minutos, otro disparo suyo fue detenido por Lucas Chevalier. En el arranque del segundo tiempo, a los 47 minutos, Cristian Romero marcó el 2-0 con un cabezazo tras un centro al segundo palo, superando a Chevalier.

Remontada parisina en el tramo final

El PSG, con el ecuatoriano Willian Pacho como pilar defensivo junto a Marquinhos, resistió la presión de Tottenham. A los 64 minutos, Zaïre-Emery estuvo cerca de descontar, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Un minuto después, a los 66 minutos, Bradley Barcola marcó, pero el tanto también fue invalidado por una posición adelantada de Fabián Ruiz.

La remontada comenzó a los 84 minutos, cuando Lee Kang-in anotó un golazo con un disparo cruzado que tocó el poste, reduciendo la ventaja a 2-1. En el tiempo añadido, a los 90+4′, Gonçalo Ramos empató el marcador con un remate tras un pase preciso de Ousmane Dembélé, llevando el partido a la tanda de penales.

Definición desde los once metros

En la tanda de penales, Tottenham comenzó con ventaja: Dominic Solanke y Rodrigo Bentancur convirtieron sus disparos, mientras Vitinha falló para PSG al enviar su tiro fuera. Sin embargo, Lucas Chevalier detuvo el penal de Sarr, y Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Lee Kang-in, y Nuno Mendes anotaron para los parisinos. Mathys Tel falló para Tottenham, y Pedro Porro marcó, pero Nuno Mendes selló el 4-3 con un disparo a la escuadra, asegurando la victoria para PSG.

Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa 2025, en su 50ª edición, enfrentó a PSG, campeón de la UEFA Champions League 2024-2025 tras vencer 5-0 a Inter de Milán, contra Tottenham, ganador de la Europa League al derrotar a Manchester United. Este fue el primer enfrentamiento competitivo entre ambos equipos, ya que su único encuentro previo fue un amistoso en 2017 (4-2 a favor de Tottenham).

Aporte de Willian Pacho

El ecuatoriano Willian Pacho, titular en la zaga junto a Marquinhos, fue clave en la solidez defensiva del PSG, especialmente tras el 2-0 en contra. Con 1.2 intercepciones y 2.1 despejes por partido en la Ligue 1 2024-25, Pacho, de 23 años, se consolida como una de las promesas sudamericanas en Europa. Su regreso tras una suspensión en el Mundial de Clubes fue fundamental.

Próximos desafíos

Con este título, PSG se convierte en el primer club francés en ganar la Supercopa de Europa. El equipo parisino debutará en la Ligue 1 2025-2026 contra Nantes el 17 de agosto, mientras Tottenham enfrentará a Burnley en la Premier League el 16 de agosto.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidencia de Ecuador solicita suspender audiencia por demandas contra Ley de Integridad Pública

Subirán precios de pasajes aéreos hacia Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa por la eliminación del subsidio al combustible Jet A1

Manta FC eliminado de la Copa Ecuador 2025 y agrava su crisis en el fútbol ecuatoriano

VIDEO | Queda grabado un presunto intento de asesinato en una concurrida calle de Portoviejo

El Ministerio de Energía invierte más de 19 millones de dólares para duplicar la capacidad de generación eléctrica en la subestación Posorja, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidencia de Ecuador solicita suspender audiencia por demandas contra Ley de Integridad Pública

Subirán precios de pasajes aéreos hacia Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa por la eliminación del subsidio al combustible Jet A1

Manta FC eliminado de la Copa Ecuador 2025 y agrava su crisis en el fútbol ecuatoriano

VIDEO | Queda grabado un presunto intento de asesinato en una concurrida calle de Portoviejo

El Ministerio de Energía invierte más de 19 millones de dólares para duplicar la capacidad de generación eléctrica en la subestación Posorja, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidencia de Ecuador solicita suspender audiencia por demandas contra Ley de Integridad Pública

Subirán precios de pasajes aéreos hacia Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa por la eliminación del subsidio al combustible Jet A1

Manta FC eliminado de la Copa Ecuador 2025 y agrava su crisis en el fútbol ecuatoriano

VIDEO | Queda grabado un presunto intento de asesinato en una concurrida calle de Portoviejo

El Ministerio de Energía invierte más de 19 millones de dólares para duplicar la capacidad de generación eléctrica en la subestación Posorja, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO