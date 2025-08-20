Protocolo de seguridad retrasa respuesta de bomberos en crímenes de Manta

Familiares de Vernaza realizaron una llamada de emergencia al ECU-911, pero los paramédicos no llegaron con la rapidez esperada. Cuando finalmente aparecieron, Vernaza ya había fallecido. Esta situación desató fuertes reclamos de los deudos, quienes denunciaron la falta de premura en la atención.

Protocolo de Seguridad: ¿Protección o Barrera?

Como el caso de Vernaza existen otros. En Manta, las quejas por la demora en la atención de emergencias médicas se han repetido en varias escenas criminales. Los familiares de víctimas de asesinatos atribuyen estas demoras a una aparente ineficiencia, pero el Cuerpo de Bomberos argumenta que sus acciones están reguladas por un protocolo de seguridad diseñado para proteger a su personal.

El Cuerpo de Bomberos de Manta emitió un comunicado oficial en respuesta a las críticas. “Manejamos un protocolo de seguridad que evita poner en riesgo la vida de nuestros servidores bomberiles, lo que impide llegar con premura a escenarios de alto riesgo”, señaló la institución.

Pasos del protocolo

Este protocolo, según el comunicado, exige que las emergencias sean confirmadas a través del ECU-911, tras lo cual los paramédicos solo pueden intervenir una vez que la Policía Nacional haya asegurado el perímetro y garantizado que la zona es segura. “Para poder actuar, es fundamental que el entorno sea estable y no represente un riesgo adicional”, agrega el documento.

Este procedimiento responde al contexto de inseguridad en Manta, donde la violencia ligada al crimen organizado ha escalado drásticamente. Según datos de la Policía Nacional, hasta 20 de agosto del 2025, en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó se han registrados 313 muertes violentas, muchas atribuidas a enfrentamientos entre bandas como Los Lobos y Los Choneros, que disputan el control del narcotráfico en la región costera. (27)