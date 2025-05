Profesor desaparecido en El Carmen: tres días sin rastro de Álex Barreiro

Álex Barreiro, reconocido docente de 56 años del cantón El Carmen, desapareció la noche del 21 de mayo tras salir de su casa en su vehículo sin revelar su destino. Tres días después, su familia, la comunidad educativa y las autoridades intensifican la búsqueda, sin pistas claras sobre su paradero.

Álex Barreiro: una salida sin retorno

La jornada del miércoles 21 transcurrió con normalidad. Sin embargo, cerca de las 19h30, Barreiro salió de su hogar sin especificar a dónde se dirigía. Desde entonces, no ha vuelto a comunicarse con su familia ni ha sido visto por nadie. Su hermano, Alirio Barreiro, indicó que el docente se movilizaba en su vehículo particular, aunque no dejó señales que pudieran guiar a los investigadores. La falta de indicios concretos ha complicado la tarea de localización. La Policía Nacional confirmó que se han iniciado las diligencias investigativas correspondientes. Sin embargo, no han revelado detalles para no entorpecer el proceso. Se han revisado cámaras de seguridad y se mantiene un operativo de rastreo en zonas cercanas.

Consternación en la comunidad educativa por profesor desaparecido

El jueves 22 de mayo, la ausencia del profesor se hizo evidente en la Unidad Educativa Luis Cruz, donde imparte clases. Sus estudiantes llegaron como de costumbre, pero el aula permaneció vacía. “Es un educador querido, respetado por su entrega”, comentó una colega. La noticia de su desaparición se viralizó rápidamente en redes sociales, donde padres de familia, exalumnos y compañeros compartieron su fotografía con la esperanza de obtener alguna pista. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar entre sus allegados.

Avances limitados en la investigación

Hasta el momento, no hay información oficial sobre las circunstancias exactas de la desaparición. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que evite la difusión de rumores y colabore solo con información verificada. El vehículo del profesor no ha sido localizado, lo que indica que pudo haber salido del perímetro urbano. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido confirmada, y se mantiene la presunción de desaparición involuntaria.

Un caso que moviliza a El Carmen

El caso de Álex Barreiro ha conmovido profundamente al cantón El Carmen. Las desapariciones en zonas rurales siguen siendo un desafío para las autoridades, que deben operar con recursos limitados y enfrentar problemas de cobertura en áreas alejadas. Mientras tanto, la comunidad mantiene vigilias y cadenas de oración por la pronta aparición del maestro. La escuela, sus alumnos y seres queridos aún esperan su regreso (31).