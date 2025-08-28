COMUNIDAD POR USD 1
Prince Jackson, hijo mayor de Michael Jackson, se casará con su novia tras ocho años de relación

Prince Jackson, primogénito del extinto Michael Jackson, anunció su compromiso matrimonial con Molly Schirmang. Están juntos desde 2016.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación

[email protected]

Prince Jackson, el hijo mayor del fallecido cantante Michael Jackson, anunció su compromiso matrimonial con Molly Schirmang a través de una publicación en Instagram.

La pareja, que se ha mantenido discreta, compartió el anuncio desde Los Ángeles, Estados Unidos, para celebrar un hito en su relación de ocho años y honrar el legado familiar.

El anuncio de Prince Jackson

Prince Jackson, de 28 años, publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas de la canción «I Just Can’t Stop Loving You» de su padre, lanzada en 1987.

La primera imagen muestra a la pareja besándose en un parque, con Schirmang luciendo el anillo de compromiso mientras ambos visten atuendos blancos y crema. Otras fotos capturan momentos como caminatas, kayak y su graduación universitaria.

En el pie de foto, Jackson escribió: «Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos graduamos y crecido mucho juntos». Agregó: «Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas mientras continuamos creciendo y haciendo grandes recuerdos».

La publicación recibió felicitaciones inmediatas de familiares, como su primo Taryll Jackson, hijo del fallecido Tito Jackson, quien comentó » Felicitaciones!!!».

Origen de la relación

Prince Jackson y Molly Schirmang se conocieron en 2016 mientras estudiaban en la Loyola Marymount University en Los Ángeles.

El primer registro público de ambos juntos data de marzo de 2018, cuando él compartió una imagen celebrando su primer aniversario en San Francisco. “Tuve un tiempo increíble celebrando nuestro año juntos”, escribió en esa ocasión el joven junto a la fotografía.

En entrevistas previas, como en octubre de 2018 para People, Jackson describió su dinámica: «Hay un balance importante. Soy más agresivo, ella es un poco más suave, pero complementarios».

Además, han asistido a eventos como la Gala Blue Diamond de la Fundación Los Ángeles Dodgers en 2019 y la gala de la Fundación Dee Dee Jackson en 2022.

Prince y su vínculo con la familia Jackson

Una de las imágenes del carrusel muestra a la pareja con Katherine Jackson, abuela paterna de Prince de 95 años, en la residencia familiar de Hayvenhurst en Encino, California. Esta foto resalta la integración de Schirmang en la familia Jackson.

Prince es el primer hijo de Michael Jackson y Debbie Rowe, casados entre 1996 y 2000. Sus hermanos son Paris Jackson, de 27 años, y Bigi Jackson, de 23 años.

Tras la muerte de Michael en 2009, Prince ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en filantropía con la Heal Los Angeles Foundation y producciones como el biopic Michael, programado para abril de 2026.

Reacciones y contexto

Fans y seguidores llenaron los comentarios con mensajes de apoyo, destacando el tributo a Michael Jackson mediante la canción seleccionada.

Schirmang, originaria de Illinois, ha sido descrita como complementaria a Prince, con intereses compartidos en viajes y actividades al aire libre.

