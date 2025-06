Previa | Ecuador visita a Perú por Eliminatorias y busca sellar su pasaporte para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece se mide este martes 10 de junio a su similar de Perú. La ‘Tricolor’ tiene la misión de conseguir un resultado positivo para poder asegurar un cupo al Mundial 2026. Los ecuatorianos necesitan una victoria para poder aplomar su puesto y estar metido en la ruta de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El combinado patrio llega a este compromiso luego de empatar 0-0 ante la Brasil de Carlo Ancelotti. Arriba con la esperanza de que, consiguiendo los tres puntos y valiéndose de un empate o pérdida de Venezuela ante Uruguay, se anota en la cita mundialista.

Ecuador llega sin depender de nadie

Y es que la selección de Ecuador no depende de otros combinados para clasificar. Sin embargo, resultados de otras naciones sudamericanas no le vendrían mal para no dejar que las cosas se salgan de las manos.

La ‘Tri’ podría asegurar hoy mismo su clasificación al Mundial 2026 si se impone ante Perú y, además, Venezuela pierde o empata en su visita a Uruguay. Este escenario impediría que la ‘Vinotinto’ alcance o supere en puntos a los de Beccacece.

En caso de que Ecuador empate con Perú, alcanzaría los 25 puntos. Si, al mismo tiempo, Venezuela cae ante Uruguay, tampoco tendría opciones de alcanzar a los dirigidos por el técnico argentino. Aun en ese último escenario, si la ‘Tricolor’ no gana sus dos partidos restantes, esos 25 puntos le bastarían para mantenerse entre los seis primeros de la tabla y asegurar su cupo al Mundial.

Así alinearía la Tri

Todo apunta a que Beccacece no haría movimientos salvo si se confirma que el capitán de Ecuador, Enner Valencia, se recupera. Ante esto, Nilson Angulo podría tener titularidad nuevamente. Kevin Rodríguez sería otro de los que se enliste en el once abridor. Claramente, todo esto depende de que Valencia llegue a tiempo.

Alineación de Ecuador: Gonzalo Valle, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; John Yeboah, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda y Enner Valencia (Nilson Angulo o Kevin Rodríguez).