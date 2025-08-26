COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Presidente Daniel Noboa realiza intensa gira de cooperación y comercio en Japón y Vietnam

La comitiva presidencial en esta gira internacional incluye a seis ministros de Estado. Entre ellos están la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
Presidente Daniel Noboa realiza intensa gira de cooperación y comercio en Japón y Vietnam
Entre las actividades oficiales de Daniel Noboa destaca el encuentro fraterno entre Ecuador y Japón. Foto: Presidencia de Ecuador.
Presidente Daniel Noboa realiza intensa gira de cooperación y comercio en Japón y Vietnam
Entre las actividades oficiales de Daniel Noboa destaca el encuentro fraterno entre Ecuador y Japón. Foto: Presidencia de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa emprendió hoy una gira oficial en Japón, que durará hasta el viernes 29 de agosto de 2025. Durante estos días, desarrollará actividades enfocadas en fortalecer el comercio bilateral y la inversión.

Este viaje incluye reuniones con autoridades, seminarios y encuentros empresariales.

Encuentros diplomáticos y comerciales en Japón

Daniel Noboa sostendrá reuniones con empresarios miembros de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren) y la colonia ecuatoriana residente en ese país. Además, participará en un seminario sobre comercio e inversiones Ecuador-Japón, para abrir nuevas oportunidades comerciales. La agenda contempla una reunión con el Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Entre las actividades oficiales de Daniel Noboa destaca el encuentro fraterno entre Ecuador y Japón. También se realizará un acto protocolar en el evento “Donación Suzuki”. El presidente concluirá su estadía con una audiencia especial con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Heredera Akishino. Estas acciones buscan reforzar la presencia ecuatoriana en Asia.

El decreto presidencial señala que la gira en Japón apunta a fortalecer las relaciones comerciales bilaterales con países de Asia oriental. Este acercamiento incluye inversión en energía, proyectos renovables y un abanico de oportunidades para ampliar el comercio. Así lo señaló Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Gira oficial incluye también visita a Vietnam

Tras Japón, Daniel Noboa viajará a Vietnam del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2025. Allí se reunirá con el primer ministro Phạm Minh Chính, con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y explorar nuevas posibilidades. Vietnam representa un mercado estratégico para Ecuador en Asia.

La comitiva presidencial en esta gira internacional incluye a seis ministros de Estado. Entre ellos están la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

Antes de Asia, gira exitosa por Sudamérica

Previo al viaje a Japón y Vietnam, Daniel Noboa recorrió Brasil, Uruguay y Argentina. En Brasil, su encuentro con Lula da Silva marcó la vuelta de visitas oficiales tras 18 años sin presencia ecuatoriana. Se acordó la reapertura del mercado brasileño para banano deshidratado y avanzan gestiones para el ingreso del banano fresco.

En Uruguay y Argentina, se fortalecieron los lazos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Se firmaron memorandos de entendimiento para luchar contra delitos transnacionales, incluyendo minería ilegal y trata de personas. Además, se establecieron acuerdos para reforzar la transparencia y la integridad pública.

Seguridad y cooperación, ejes de la gira internacional de Daniel Noboa

Daniel Noboa traslada a su gira en Asia la experiencia en cooperación regional lograda en Sudamérica. La seguridad ciudadana, lucha contra el crimen digital y el narcotráfico forman parte de la agenda diplomática. La cooperación bilateral con Japón y Vietnam también considerará estos temas prioritarios para Ecuador.

