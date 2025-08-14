Presidente Daniel Noboa designa nuevos embajadores en Australia, Panamá, Alemania y Marruecos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó la noche del miércoles 13 de agosto a nuevos embajadores en Australia, Panamá, Alemania y Marruecos mediante decretos ejecutivos, como parte de una reestructuración de la representación diplomática del país. Los nombramientos incluyen a figuras con experiencia política y diplomática, según informó la Presidencia.

¿Quiénes son?

Patricia Terán Basso, reconocida expresentadora de televisión y periodista radial, asumirá como embajadora en Australia. Terán, quien también fue parlamentaria andina, aporta su trayectoria en medios y política al cargo. Además de su carrera en medios, participó en el Parlamento Andino entre 2017 y 2022, representando a Ecuador en temas de integración regional. Por su parte, Pascual del Cioppo, exdirigente socialcristiano y embajador en Catar desde 2021 bajo el mandato de Guillermo Lasso, fue designado como nuevo embajador en Panamá.