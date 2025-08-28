COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Presidente argentino Javier Milei atribuye la «lluvia de piedras» contra él a la «desesperación» política

Javier Milei comenta sobre la 'lluvia de piedras' que recibió en su caravana electoral y la desesperación de sus opositores.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que la «lluvia de piedras» que recibió el miércoles durante una caravana electoral al sur de Buenos Aires deriva de la «desesperación» de quienes quieren acabar con su Gobierno y que habrían orquestado también una «opereta» de acusaciones de presunta corrupción.

«Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras (…) Era un espectáculo increíble. Se veía la desesperación», declaró Milei durante un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Esto, en alusión al ataque del que salió ileso en Lomas de Zamora.

Javier Milei tildó el hecho de «aberrante»

La del miércoles fue «una situación aberrante» que, en palabras del mandatario argentino, «se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras» que le vinculan a él y a su hermana, Karina Milei, en el cobro de sobornos.

Denuncian a Javier Milei y su hermana Karina por presunta corrupción en compra de medicamentos

Ambos han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía. Sin embargo, para el mandatario «no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, como todos las anteriores, una nueva mentira».

El presidente está a órdenes de la justicia

Milei se ha puesto a disposición de la Justicia a la espera de que todo se aclare «tan pronto como sea posible». «La gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante», lamentó.

Sin embargo, quiso dejar algo en claro: «Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes».

Dos personas fueron detenidas el miércoles por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de objetos contra la caravana.

¿De qué se acusa a Javier Milei y su hermana?

Javier Milei es un economista libertario conocido por su discurso anti-casta y políticas de austeridad extrema, como la «motosierra» al gasto público. Su hermana, Karina Milei, ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia y es su principal asesora política, apodada «El Jefe» por el mandatario. Ambos mantienen una relación simbiótica, con Karina influyendo en decisiones clave del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace unos días, un escándalo de corrupción sacudió su administración. Audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo —abogado y amigo de Milei—, revelaron un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos. Según las grabaciones, se exigía un 8% de coimas a farmacéuticas, con un 3% destinado a Karina Milei, generando hasta 800.000 dólares mensuales.

Implican también a Eduardo «Lule» Menem, subsecretario y mano derecha de Karina. Así como a la empresa Suizo Argentina, cuyos contratos con el Estado se multiplicaron por 26 en 2025.

La denuncia penal, presentada por el abogado Gregorio Dalbón (defensor de Cristina Fernández de Kirchner), acusa a Javier y Karina Milei, Spagnuolo, Menem y el dueño de Suizo Argentina de cohecho, administración fraudulenta y violación a la ética pública.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidente argentino Javier Milei atribuye la «lluvia de piedras» contra él a la «desesperación» política

Estudio vincula pensamientos intrusivos con soledad y ansiedad. Esta sería clave para reducirlos

Un estudio revela que la esponja de cocina acumula más bacterias que el inodoro

Aviso para Guayaquil: No habrá servicio de agua potable debido a un corte programado de 18 horas, el sábado 30 de agosto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidente argentino Javier Milei atribuye la «lluvia de piedras» contra él a la «desesperación» política

Estudio vincula pensamientos intrusivos con soledad y ansiedad. Esta sería clave para reducirlos

Un estudio revela que la esponja de cocina acumula más bacterias que el inodoro

Aviso para Guayaquil: No habrá servicio de agua potable debido a un corte programado de 18 horas, el sábado 30 de agosto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudio vincula pensamientos intrusivos con soledad y ansiedad. Esta sería clave para reducirlos

Un estudio revela que la esponja de cocina acumula más bacterias que el inodoro

Aviso para Guayaquil: No habrá servicio de agua potable debido a un corte programado de 18 horas, el sábado 30 de agosto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y lo que se espera del icónico desfile

Balacera en barrio 15 de Abril de Manta deja mascota muerta y daños materiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO