Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League

Ángelo Preciado y John Mercado destacaron en la victoria 2-0 de Sparta Praga sobre Riga FC en los play-offs de la Conference League.
Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League
Angelo Preciado fue titular en la victoria de Sparta Praga.
Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League
Angelo Preciado fue titular en la victoria de Sparta Praga.

Cinco futbolistas ecuatorianos, Ángelo Preciado, John Mercado, Nilson Angulo, Kendry Páez y Jordi Govea, participaron en los partidos de ida de los play-offs de la UEFA Conference League 2025/2026, buscando clasificar a la fase de grupos con sus clubes en Sparta Praga, Anderlecht, Racing Estrasburgo, Beşiktaş y Liubliana.

Triunfo de Sparta Praga con Preciado y Mercado

Sparta Praga derrotó 2-0 al Riga FC de Letonia este jueves 21 de agosto en el partido de ida de los play-offs, en el estadio Epet ARENA, República Checa. Ángelo Preciado, lateral ecuatoriano, fue titular y jugó hasta el minuto 67’, destacando en la defensa del flanco derecho. John Mercado, reciente fichaje del club, ingresó al cambio en el 57’ en reemplazo de Lukas Haraslin. Los goles fueron anotados por Jan Kuchta (34’) y Albion Rrahmani (78’).

La serie se definirá el 28 de agosto en Letonia, donde Sparta Praga buscará sellar su pase a la fase de grupos. En la tercera ronda, Sparta superó al Ararat-Armenia con un global de 6-2, con una asistencia de Preciado en el partido de vuelta.

Preciado, de 28 años, suma dos asistencias en la competición, mientras Mercado, de 23 años, llegó al club desde el AVS de Portugal en agosto de 2025 y debutó en esta fase.

Angulo titular en empate de Anderlecht

Nilson Angulo fue titular en el empate de Anderlecht.
Nilson Angulo fue titular en el empate de Anderlecht.

En Bruselas, Anderlecht empató 1-1 con el Sheriff Tiraspol de Moldavia en el Lotto Park. Nilson Angulo, volante ecuatoriano, fue titular y jugó hasta el 87’, cuando fue reemplazado por Elyess Dao. Angulo se desempeñó como volante de creación por la banda izquierda, asociándose con Thorgan Hazard. El gol de Anderlecht fue obra de Kasper Dolberg (62’), mientras Sheriff igualó con un tanto de Vadim Yakovlev (79’).

La serie se resolverá el 28 de agosto en Moldavia. Angulo, de 22 años, busca consolidarse tras una temporada irregular, habiendo jugado 97 minutos en la derrota ante Häcken en la Europa League.

En la tercera ronda, Anderlecht avanzó tras superar al FC Utrecht con un global de 3-2, con Angulo participando en ambos encuentros.

Páez debuta en Europa con Estrasburgo

Nilson Angulo fue titular en el empate de Anderlecht.
Nilson Angulo fue titular en el empate de Anderlecht.

Racing Club de Strasbourg empató 0-0 como local ante el Brøndby IF de Dinamarca en el Stade de la Meinau. Kendry Páez, joven talento ecuatoriano de 18 años, ingresó al cambio en el 72por Joaquín Panichelli, en su primer partido oficial en una competición UEFA. El encuentro fue afectado por la lesión del arquero titular Mike Penders, quien salió al 35’ por una dolencia en la cadera, forzando un cambio no planificado.

La serie se definirá el 28 de agosto en Dinamarca. Páez, ex Independiente del Valle, debutó con Estrasburgo en la Ligue 1 en julio de 2025 y busca ganarse un lugar en el equipo.

Arroyo sin minutos y Govea con poca acción

En Suiza, el Beşiktaş JK empató 1-1 con el Lausanne-Sport en el Stade de la Tuilière. Keny Arroyo, delantero ecuatoriano de 19 años, permaneció en la banca durante todo el partido. Los goles fueron de Milot Rashica (42’) para Beşiktaş y Noë Dussenne (68’) para Lausanne. En la tercera ronda, Beşiktaş goleó 4-1 al St. Patrick’s Athletic. La serie se cerrará el 28 de agosto en Turquía.

Por su parte, el Olimpija Ljubljana cayó 4-1 como local ante el FC Noah de Armenia en el Stožice Stadium. Jordi Govea, ecuatoriano de 25 años, ingresó al 83’ por Jošt Urbančič y recibió una tarjeta amarilla al 85’ por una falta. Los goles de FC Noah fueron de Gor Manvelyan (12’), Artur Miranyan (45’), Grenik Petrosyan (67’) y Yan Eteki (90’), mientras Reda Boumezough descontó para Olimpija (78’). La vuelta será el 28 de agosto en Armenia.

