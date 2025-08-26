COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga

Sparta Praga, con los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado, enfrenta a Riga FC en el partido de vuelta de los play-offs de la Conference League.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga
Los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado se enfrentan este miércoles a Riga con Sparta Praga.
Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga
Los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado se enfrentan este miércoles a Riga con Sparta Praga.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

 Este miércoles 27 de agosto de 2025, Sparta Praga, con los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado, se mide ante Riga FC en el Estadio Skonto de Riga, Letonia, en el partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Conference League 2025/2026, buscando sellar su pase a la fase de grupos.

El club checo llega con una ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida. Los goles de Jan Kuchta (22’) y Albion Rrahmani (90’) aseguraron un resultado cómodo para el equipo dirigido por Brian Priske.

En ese encuentro, Preciado fue titular, destacando por su solidez defensiva y proyección ofensiva en la banda derecha. Fue sustituido al minuto 67 por Pavel Kadeřábek. Por su parte, John Mercado ingresó al minuto 57 en reemplazo de Matěj Ryneš, aportando dinamismo al ataque.

Rival del Sparta Praga

Riga FC, bajo la dirección del técnico eslovaco Adrián Guļa, buscará revertir el marcador en casa, donde ha mostrado fortaleza al mantenerse invicto en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

A pesar de la derrota en Praga, el equipo letón ha demostrado disciplina táctica y un juego compacto. Sin embargo, la necesidad de marcar al menos dos goles para forzar la prórroga pone presión sobre los bálticos, quienes confían en su capacidad para sorprender en transiciones rápidas.

Claves del partido de ida del Sparta

En la ida, Sparta Praga dominó la posesión con un 57% frente al 43% de Riga, generando 6 tiros a puerta contra solo 1 del equipo letón. Además, los checos obtuvieron 6 saques de esquina por 3 de sus rivales, aunque ambos equipos recibieron 3 tarjetas amarillas cada uno.

La efectividad de Sparta, con un cabezazo de Kuchta y un remate preciso de Rrahmani, marcó la diferencia en un duelo donde el orden táctico y la presión alta fueron fundamentales.

Riga, por su parte, mostró un enfoque defensivo, pero no logró capitalizar sus pocas oportunidades ofensivas. Jugadores como Orlando Galo, Maksims Tonisevs y Anthony Contreras, quien ingresó como suplente, recibieron amarillas por faltas tácticas, evidenciando la intensidad del encuentro.

Expectativas para el partido de vuelta

Para este miércoles a las 11h45 (hora de Ecuador), se espera que Ángelo Preciado repita en el once inicial, consolidando su rol en el esquema 3-4-3 de Priske, que combina solidez defensiva con transiciones rápidas. John Mercado, en cambio, probablemente iniciará en el banquillo, listo para aportar velocidad y desborde en el ataque si es requerido. Sparta Praga, con nueve victorias consecutivas y un promedio de 2.5 goles por partido en sus últimos 10 encuentros, buscará mantener su racha y aprovechar los contraataques ante un Riga obligado a abrirse.

Contexto de ambos equipos

Sparta Praga, vigente campeón checo, ha recuperado su estabilidad bajo el mando de Brian Priske, quien regresó al club tras un paso exitoso. Su estilo de juego se basa en una rápida transición defensa-ataque, con jugadores como Lukáš Haraslín, Veljko Birmančević y Kaan Kairinen como piezas clave en el medio y ataque.

Por otro lado, Riga FC, líder de la Virslīga letona, apuesta por un planteamiento disciplinado, con un bloque defensivo compacto y salidas rápidas lideradas por jugadores como Joao Grimaldo, quien fue titular en el partido de ida.

Un duelo de estilos entre Riga y Sparta Praga

El enfrentamiento promete ser táctico: la agresividad ofensiva de Sparta, que promedia más de 2.5 goles por partido, contra la solidez defensiva de Riga, invicto en casa en sus últimos 15 partidos.

La necesidad de remontar podría llevar a Riga a arriesgar más, dejando espacios que Sparta podría explotar. El arbitraje estará a cargo de Willy Delajod (Francia), con Mathieu Vernice como responsable del VAR.

El ganador de esta llave asegurará un lugar en la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026, un objetivo clave para ambos clubes en su búsqueda de trascendencia europea.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga

La actriz Bárbara Najas tras su polémico post: «Jamás salgan con un tipo que ya tuvo hijos y encima con una ex traumada»

El exboxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará juicio por nexos con el Cártel de Sinaloa

La lucha por el manglar en Muisne: comunidades se enfrentan a la contaminación y la deforestación

Descubre cómo preparar la auténtica feijoada brasileña en casa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga

La actriz Bárbara Najas tras su polémico post: «Jamás salgan con un tipo que ya tuvo hijos y encima con una ex traumada»

El exboxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará juicio por nexos con el Cártel de Sinaloa

La lucha por el manglar en Muisne: comunidades se enfrentan a la contaminación y la deforestación

Descubre cómo preparar la auténtica feijoada brasileña en casa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz Bárbara Najas tras su polémico post: «Jamás salgan con un tipo que ya tuvo hijos y encima con una ex traumada»

El exboxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará juicio por nexos con el Cártel de Sinaloa

La lucha por el manglar en Muisne: comunidades se enfrentan a la contaminación y la deforestación

Descubre cómo preparar la auténtica feijoada brasileña en casa

Audiencia judicial por asesinato de Fernando Villavicencio se declara fallida en Quito; el proceso se reprogramó para el 3 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO