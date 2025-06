¿Por qué Michael Estrada no vuelve a La Tri? Diego Arcos sorprende y revela la razón que le dieron en la FEF

Michael Estrada, delantero ecuatoriano con experiencia mundialista, sigue sin ser convocado a la selección nacional. Esto ocurre en medio de la crisis ofensiva de La Tri, que empató sin goles ante Brasil este 5 de junio en el Estadio Monumental. A días de enfrentar a Perú, muchos se preguntan por qué el atacante no vuelve, pese a la escasez de opciones en la delantera.

El delantero ausente en medio de la crisis de gol

Ecuador es la selección que menos goles ha recibido en las Eliminatorias Sudamericanas, con apenas 5 tantos en contra en 15 partidos. Sin embargo, su capacidad ofensiva preocupa: solo ha marcado 13 goles, un promedio inferior a un gol por partido.

Esta estadística coloca al equipo dirigido por Sebastián Beccacece como el tercero menos goleador del torneo, solo por encima de los coleros de la eliminatoria. Perú tiene Perú (6) y Chile (9). La falta de un «nueve» de referencia ha despertado críticas de periodistas, exjugadores y analistas. Esto especialmente ante las lesiones de Enner Valencia y Leonardo Campana, pero también por la no convocatoria de otros delanteros durante este proceso.

Voces que claman un «9»

Entre las voces críticas, la periodista Gabriela Jurado fue contundente: “Ecuador fue fuerte por fuera, pero eso no alcanzó porque no hay quien la meta”. A su criterio, no se necesita una estrella goleadora, sino un jugador con oficio en el área.

El comentarista Carlos Arguello también fue severo: “Alan Franco de 9 no es más que Tigre Palacios ni Daniel Valencia”. Según él, Ecuador no tiene un plan ofensivo claro, y las bandas desbordan sin un referente que finalice.

En ese escenario, muchos apuntan a Michael Estrada como una opción desaprovechada. Su historial con clubes de Ecuador, México, Estados Unidos y Bulgaria, además de su participación en la Copa América, Eliminatorias y el Mundial de Qatar, lo respaldan.

Diego Arcos revela el motivo de su ausencia

Hasta ahora, ninguna autoridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha mencionado alguna razón más allá de una decisión técnica para la no presencia del atacante. Pero el periodista Diego Arcos, de TC Televisión y Radio Caravana, soltó la bomba en vivo: “Ya me saco la máscara… el tipo se portó mal en convocatorias. Consumió alcohol en un avión y no les gustaron esas actitudes”.

Según Arcos, la FEF prefiere no hacer públicos estos comportamientos para no dañar la imagen del jugador. Me dijeron que no pueden hacer público muchos hechos. Pero a mí sí me lo contaron, confesó. La cercanía de las declaraciones del periodistas no han permitido que Michael Estrada o la FEF se pronuncien.

Ecuador está cerca de clasificar al Mundial 2026. Su próximo partido ante Perú, este martes 10 de junio en Lima, podría sellar su pase.