¿Por qué los fans de Messi no tocan ni con un ‘like’ a su esposa, Antonela Roccuzzo?

Cuando Antonela Roccuzzo publica en Instagram, los fans de Lionel Messi, el astro argentino, se vuelven locos, pero no como piensas. Cada post de Antonela, desde Miami hasta Argentina, desata una ola de comentarios respetuosos que la coronan como la reina intocable del capitán. Esto pasó recientemente en sus publicaciones, donde los hinchas dejaron claro por qué la adoran tanto. ¿El motivo? Su amor inquebrantable con Messi y su carisma natural.

El fenómeno Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo no es solo la esposa de Lionel Messi, sino una figura que despierta admiración mundial. Cada vez que sube una foto a Instagram, donde tiene casi 40 millones de seguidores, los fans del 10 no solo aplauden su belleza, sino que la protegen como si fuera un tesoro nacional. “Es la mujer del capitán, intocable”, escribió un usuario en una de sus recientes publicaciones. Y no es un caso aislado.

Desde que se mudaron a Miami tras el fichaje de Messi por Inter Miami, Antonela ha compartido momentos familiares que enternecen a todos. Por ejemplo, en abril de 2025, posteó una foto disfrutando de una tarde de pizza con Messi y su hijo Thiago. Los comentarios no se hicieron esperar: “La reina del 10, siempre respetada”, dijo un fan. Otro agregó: “Antonela es la mujer de un amigo, no se mira”. ¡Puro código de hinchada!

¿Por qué tanto respeto? La historia de amor entre Antonela y Messi es de película. Se conocieron de niños en Rosario, Argentina, y, tras años de altibajos, se consolidaron como pareja en 2005. En 2017, dieron el “sí” en una boda de ensueño en su ciudad natal, rodeados de estrellas y familiares. Esta conexión de décadas hace que los fans vean a Antonela como la compañera ideal del ídolo.

Un amor que inspira y un carisma que conquista

Los hinchas no solo respetan a Antonela Roccuzzo por ser la esposa de Messi. Su carisma, sencillez y rol de madre dedicada de Thiago, Mateo y Ciro la han convertido en un ícono. En octubre de 2024, cuando compartió fotos de sus hijos en un torneo de la academia de Inter Miami, los comentarios explotaron: “¡Campeones por tres! La familia del 10 es puro orgullo”, escribió un seguidor. Antonela respondió con emojis de corazones, mostrando su calidez.

Además, Antonela no vive a la sombra de Messi. Es una empresaria exitosa y embajadora de marcas como Tiffany & Co., donde deslumbró en un evento en Nueva York en abril de 2025 con un vestido rosa que recordó los colores de Inter Miami. “¿Es un guiño al equipo de Leo?”, se preguntaron los fans en redes. Su estilo y elegancia siempre dan que hablar.

Por si fuera poco, Antonela ha sabido ganarse a las celebridades. En un partido de Inter Miami, fue vista charlando con la tenista Aryna Sabalenka, un momento que las redes no dejaron pasar. “Antonela y Sabalenka, dos reinas en un solo lugar”, comentó un usuario en Instagram.

Antonela, la reina intocable

El respeto por Antonela trasciende fronteras. En Argentina, los fans la veneran como si fuera parte de la Selección. “No se le pone ‘me gusta’ sin permiso del 10”, bromeó un hincha en un post de junio de 2025. Este fenómeno no es nuevo: desde que Messi y Antonela hicieron pública su relación, los seguidores han creado un código tácito de admiración y lealtad.

Incluso cuando surgieron rumores falsos sobre una supuesta crisis en la pareja en enero de 2025, Antonela los desmintió con clase, compartiendo una foto familiar en Instagram que acalló las especulaciones. “Son la pareja perfecta, no hay drama que los toque”, escribió un fan.

Antonela también destaca por su cercanía. En una entrevista con Haute Living en octubre de 2024, habló de su amor por Miami: “El clima, la gente, las playas… es como un verano eterno”. Los fans aplaudieron su autenticidad, y uno comentó: “Antonela es la prueba de que el 10 eligió bien”.

Antonela no solo brilla en redes, también en eventos de alta costura. En el cumpleaños de David Beckham en abril de 2025, lució un vestido verde de Victoria Beckham que dejó a todos boquiabiertos. “Es la reina de la elegancia”, dijo un seguidor en Instagram. Su capacidad para combinar familia, moda y apoyo a Messi la hace única.