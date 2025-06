¿Por qué Gaby Spanic decidió demandar a Alicia Machado? La verdad detrás del conflicto

Gaby Spanic y Alicia Machado mantienen una disputa legal que ha captado la atención pública. La actriz venezolana, conocida por su papel en «La Usurpadora», decidió iniciar acciones legales contra la ex Miss Universo por presunta difamación. Esta decisión responde a la necesidad de proteger su imagen y el bienestar de sus hijos, tras una serie de acusaciones públicas que han afectado su reputación.

En una entrevista para el programa «¡Siéntese quien pueda!», la actriz explicó que no busca reconciliación con Machado, sino detener los ataques que considera injustos y dañinos. Su abogado, Guillermo Pous, confirmó que se intentó mediar con Machado para llegar a un acuerdo de no agresión respecto a la vida privada de ambas, acuerdo que fue aceptado por ambas partes. Sin embargo, Spanic dejó claro que este pacto no implica un acercamiento personal.

Contexto de la disputa legal

La controversia entre Gaby Spanic y Alicia Machado se intensificó luego de que la exreina de belleza cuestionara la credibilidad de Spanic en relación con acusaciones de abuso sexual contra Pablo Montero. Además, Machado afirmó que Spanic le tiene envidia y ha hecho comentarios negativos sobre ella en redes sociales. Estas declaraciones provocaron que Spanic optara por la vía legal para defender su honor y carrera.

El abogado de Spanic señaló que el objetivo principal de la demanda es establecer un precedente legal que disuada futuras difamaciones. La intención es que, en caso de repetirse estas acciones, se pueda demostrar la mala fe y proceder judicialmente con mayor firmeza. Por ahora, Spanic se abstendrá de presentar una demanda formal, pero no dudará en actuar si Machado realiza nuevos comentarios ofensivos contra ella.

Tregua profesional entre Gaby Spanic y Alicia Machado

Guillermo Pous destacó que la libertad de expresión tiene límites y que el exceso puede acarrear consecuencias legales. Por ello, se contactó directamente con Alicia Machado para pedir que cesaran los ataques. Según el abogado, Machado mostró una actitud respetuosa y aceptó mantener una tregua profesional y personal, al igual que Spanic.

La actriz venezolana manifestó sentirse agotada por las constantes difamaciones y negó las acusaciones de que ella haya actuado con envidia o de manera conflictiva. Además, desmintió rumores sobre problemas para ingresar a Brasil, donde enfrenta otras controversias legales. Spanic confía en que la verdad prevalecerá y que su nombre quedará limpio de las acusaciones.