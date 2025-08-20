COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Policía rescata a chofer secuestrado en la vía Buena Fe – Quevedo

Un chofer secuestrado en una gasolinera de Santo Domingo fue rescatado en Buena Fe, mientras tres hombres escaparon en medio del operativo policial.
Policía rescata a chofer secuestrado en la vía Buena Fe – Quevedo
Policía rescata a chofer secuestrado en la vía Buena Fe – Quevedo

Redacción

Redacción ED.

Un chofer secuestrado en Santo Domingo fue rescatado por la Policía a las 05h30 del miércoles 20 de agosto en la vía Buena Fe–Quevedo. La víctima, identificada como Jairo Santiago R., relató que tres hombres lo abordaron mientras descansaba en su camión Hino. El operativo permitió liberarlo, aunque los sospechosos lograron huir.

Chofer secuestrado: Operativo comenzó por denuncia de robo

La alerta llegó horas antes, cuando los uniformados recibieron la denuncia del robo de un camión Hino. El rastreo guió a las unidades hacia la parroquia Patricia Pilar, en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.

Durante los controles, a la 01h00, una camioneta roja evadió un retén policial e ingresó a una guardarraya. La persecución terminó cuando el vehículo frenó bruscamente y tres hombres descendieron corriendo hacia una zona boscosa.

En el cajón de madera de la camioneta, los agentes hallaron un bulto: era Jairo R., quien confirmó haber sido secuestrado y despojado de su camión.

Testimonio del chofer secuestrado

En la Unidad de Vigilancia Comunitaria, el conductor contó cómo lo abordaron: “Me quedé dormido en la gasolinera Terpel de la 23 en Santo Domingo. No sé a qué hora ingresaron tres hombres. Me sujetaron, me aplastaron y me taparon la cabeza. Me llevaron en mi propio camión”, relató.

La víctima agregó que, tras unos 30 minutos, lo trasladaron a la camioneta donde finalmente fue rescatado. “Todo estaba cubierto, no pude ver nada. Los policías nos interceptaron minutos después”, recordó.

Camión localizado en El Carmen

Paralelamente, la Policía rastreó el camión robado y lo localizó en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. La recuperación del vehículo fue posible gracias al seguimiento tecnológico implementado en el operativo. La Policía informó que se intensifican los patrullajes en carreteras.

Contexto: secuestros y robos en carreteras

El secuestro de transportistas es una modalidad delictiva que preocupa a las autoridades. Según datos de la Policía Nacional, entre enero y julio de 2025 se registraron decenas de denuncias de conductores retenidos en distintas vías del país.

Los casos suelen ocurrir de madrugada, cuando los choferes descansan en paradas de servicio. Los delincuentes obligan a las víctimas a abandonar sus vehículos y luego los trasladan a otras provincias o los desmantelan. En este caso, la rápida acción policial permitió salvar la vida del conductor y recuperar parte de lo sustraído. Sin embargo, tres hombres lograron escapar, lo que mantiene abierto el proceso de investigación. Se espera dar con el paradero de los secuestradores (31).

