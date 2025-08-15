Policía Nacional libera a servidor público secuestrado en Quevedo tras operativo

Este jueves 14 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el Operativo Libertad 65 en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, que permitió rescatar con vida a Eduardo Alejandro Quintana Cañarte, de 27 años, y detener a un sospechoso, luego de que la víctima fuera secuestrada dos días antes en el cantón El Empalme.

Rescatado en Quevedo

Según el parte policial, el secuestro ocurrió el lunes 12 de agosto alrededor de las 08h30, cuando Quintana Cañarte, servidor público, se movilizaba en motocicleta por calles de El Empalme.

Fue interceptado por varias personas armadas a bordo de una camioneta blanca, quienes lo sometieron y lo trasladaron a un lugar desconocido. Posteriormente, sus captores exigieron un rescate de 10.000 dólares a cambio de su liberación.

La denuncia fue presentada por uno de sus compañeros de trabajo, lo que permitió a las autoridades activar de inmediato protocolos de búsqueda e investigación.

Inteligencia y seguimiento

Tras labores de seguimiento y recopilación de información, la Policía identificó un posible centro de cautiverio en el sector Divino Niño de Quevedo.

Con la información confirmada, se organizó un operativo especial que contó con la participación de unidades tácticas y de inteligencia, quienes se desplazaron hasta el sitio para ejecutar el rescate.

Este mismo jueves, a las 15h30, los agentes ingresaron al inmueble, logrando liberar a Quintana Cañarte sano y salvo, tras más de 48 horas de cautiverio.

Detención de un sospechoso y evidencias encontradas

Durante el operativo, fue aprehendido Bysmarc Oscar Ibarra Bajaña, de 18 años, investigado por su presunta participación en el secuestro.

En la intervención se incautaron varios elementos que lo vinculan con el delito:

Un arma de fuego tipo Smith & Wesson con serie PBH0625.

con serie PBH0625. 48 municiones calibre 9mm y dos alimentadoras.

y dos alimentadoras. Una camioneta D-Max blanca .

. Un automóvil Vitara SZ .

. Dos tarjetas de crédito.

Los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para las respectivas pericias, mientras que el detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado.

Investigan en caso de secuestro en Quevedo

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el secuestro y establecer la estructura criminal detrás del hecho.

Las autoridades no descartan que este delito esté vinculado con bandas organizadas que operan en la región Costa, especialmente en zonas con alta incidencia de delitos de extorsión y secuestro.

La institución reiteró que se mantienen operativos permanentes en la provincia de Los Ríos y en cantones vecinos, con el objetivo de desarticular a los grupos dedicados a delitos de alto impacto.

Secuestros en Ecuador

En Ecuador, el secuestro extorsivo ha aumentado en los últimos años, especialmente en provincias como Los Ríos, Guayas y Manabí. Este tipo de delito es considerado de alto impacto social, ya que atenta directamente contra la vida y la integridad de las víctimas, además de generar temor en la ciudadanía.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior han desplegado estrategias para enfrentar este fenómeno delictivo, incluyendo el fortalecimiento de las unidades antisecuestro (UNASE) y el uso de inteligencia tecnológica para rastrear comunicaciones y movimientos de los delincuentes.

El Operativo Libertad 65 se enmarca dentro de estas acciones, mostrando resultados positivos en la protección de los ciudadanos y en la lucha contra estructuras delictivas.

Rescate en Quevedo

El rescate de Eduardo Alejandro Quintana Cañarte en Quevedo constituye un nuevo éxito de la Policía Nacional del Ecuador en la lucha contra el secuestro extorsivo.

La detención de un sospechoso y la incautación de armas, vehículos y municiones refuerzan la hipótesis de que este crimen está vinculado con redes organizadas en la provincia de Los Ríos.

Las autoridades insisten en que continuarán desplegando operativos de inteligencia y control para garantizar la seguridad de la ciudadanía, enfrentar el crimen organizado y reducir los índices de secuestro en el país. (12)