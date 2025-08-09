Policía libera a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil; captores intentaron cobrar $50.000

Dos turistas de nacionalidad peruana fueron liberados la noche del viernes 8 de agosto de 2025 en un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, luego de haber sido secuestrados en Guayaquil. El rescate tuvo lugar en una vivienda del sector Flor de Bastión, en el noroeste de la ciudad, donde se logró la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad.

Secuestro de turistas en Guayaquil

Según información proporcionada por el mayor Freddy Guzmán, jefe subrogante del distrito Nueva Prosperina, la pareja de turistas peruanos se encontraba hospedada en una propiedad del sector Los Ceibos y habría solicitado un servicio de taxi para trasladarse a un lugar donde pudieran comer de forma segura. Durante el trayecto, sin embargo, fueron interceptados y retenidos contra su voluntad.

Los secuestradores habrían solicitado un rescate de $50.000 a los familiares de los turistas, según indicaron fuentes policiales. La alerta fue reportada de forma oportuna, lo que permitió una intervención rápida de los agentes del distrito Nueva Prosperina.

El operativo policial se ejecutó en una vivienda ubicada en el bloque 15 de Flor de Bastión, donde las víctimas estaban retenidas. La Policía logró ingresar y liberar a los dos ciudadanos extranjeros en buen estado de salud, sin que se haya registrado enfrentamientos.

Detenidos e indicios vinculados al secuestro de turistas

Durante la intervención se procedió con la detención en delito flagrante de tres personas, una de ellas menor de edad, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Entre los indicios recogidos en el lugar del secuestro se encuentran un vehículo particular y una tricimoto, que habrían sido utilizados para el traslado y vigilancia de las víctimas.

Los detenidos serán investigados por el presunto delito de secuestro extorsivo, tipificado en la legislación ecuatoriana, mientras la Policía Judicial continúa con la recolección de pruebas y la verificación de posibles vínculos con otras bandas delictivas que operan en la zona.

Inseguridad en la ciudad

Guayaquil ha sido una de las ciudades más afectadas por el aumento de delitos violentos y secuestros en los últimos años, particularmente en zonas del noroeste y suroeste urbano. De acuerdo con informes del Ministerio del Interior, los secuestros con fines extorsivos han aumentado, especialmente contra ciudadanos extranjeros y empresarios.

La respuesta rápida de las unidades especializadas y la cooperación ciudadana han sido clave en varios rescates recientes. Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso y de evitar servicios informales de transporte. (12)