Policía investiga si el incendio en un restaurante de Montecristi fue provocado

La noche del lunes un incendio consumió parte de un restaurante familiar ubicado en la vía Montecristi–Portoviejo, un lugar que semanas atrás fue escenario del brutal asesinato de Yessica María Palma Manzaba, de 28 años. El crimen ocurrió la noche del lunes 16 de junio de 2025 y se cree que provocaron el incendio.

La coincidencia entre ambos sucesos ha generado sospechas de que el fuego podría estar vinculado a actividades delictivas, dijo la Policía.

Hallaron combustible

El flagelo, reportado cerca de las 20:00, alarmó a los moradores de la vía Montecristi–Portoviejo, quienes observaron cómo las llamas consumían parte del establecimiento. El Cuerpo de Bomberos de Montecristi acudió rápidamente al lugar y logró controlar el fuego, evitando que consumiera toda la estructura. Sin embargo, el restaurante sufrió daños estructurales significativos, pero no se reportaron víctimas ni heridos.

Al lugar llegó la Policía, acordonó la zona y comenzó a recolectar evidencias para determinar las causas del incendio, con un enfoque particular en la posibilidad de que haya sido un acto intencional. Esto porque frente del restaurante se halló bombas molotov, es decir bombas incendiarias de fabricación casera, que son botellas con material inflamable y una mecha.