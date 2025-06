Policía investiga hallazgo de cadáver maniatado en Santo Domingo de los Tsáchilas

Este jueves 12 de junio, un cadáver maniatado en Santo Domingo fue localizado por moradores del recinto 15 de Abril, en la vía Santo Domingo – El Carmen. El cuerpo, abandonado en un barranco, evidenciaba signos de violencia, lo que activó el protocolo de homicidio por parte de la Policía Nacional.

El hallazgo de cadáver maniatado en Santo Domingo y la alerta comunitaria

El hallazgo ocurrió cerca del kilómetro 26, en la vía a San Juan. Habitantes de la zona detectaron un fuerte olor proveniente del barranco y al acercarse, descubrieron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente alertaron al ECU 911.

Al lugar acudieron uniformados de la Policía Preventiva, quienes acordonaron el área. Posteriormente, arribaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones y Secuestros (Dinased) y de Criminalística para levantar indicios y realizar la inspección técnica del sitio. Según testigos , el cuerpo estaba atado de pies y manos, sin camiseta, con un pantalón de mezclilla. A simple vista presentaba señales de posible tortura. Uno de los elementos distintivos fue un tatuaje en el costado: la silueta de una mujer en ropa íntima.

Avanza investigación por homicidio

El cadáver maniatado en Santo Domingo fue trasladado al Centro Forense de la ciudad para los respectivos exámenes de autopsia. La víctima no portaba documentación, por lo que no ha sido oficialmente identificada. Las autoridades esperan que el tatuaje facilite la identificación por parte de posibles familiares.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles del caso para no entorpecer el proceso investigativo. Moradores del sector que se acercaron al sitio confirmaron que no sería de la zona.

Casos similares de cadáveres maniatados en Santo Domingo preocupan a la ciudadanía

Este cadáver maniatado en Santo Domingo se suma a una serie de hechos violentos reportados en las últimas semanas. Apenas el sábado pasado, otro cuerpo sin vida se localizó en condiciones similares en la misma provincia. En lo que va del año se han reportado 39 muertes violentas en la provincia Tsáchila.

La ciudadanía ha expresado su preocupación ante estos sucesos reiterados. Líderes barriales solicitan mayor presencia policial y patrullajes preventivos, sobre todo en zonas rurales donde se reportan los hallazgos. Autoridades han pedido a la ciudadanía proporcionar cualquier información relevante de forma anónima al 1800-DELITO.

La expectativa está ahora en el resultado de la autopsia y las diligencias investigativas que permitirán conocer los detalles de este crimen, que vuelve a sacudir a la provincia (31).