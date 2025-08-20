¿Podrá el Team Mundial destronar al Team Europa en la Laver Cup de San Francisco?

El Team Mundial de la Laver Cup, liderado por el capitán Andre Agassi y el vicecapitán Pat Rafter , contará con los estadounidenses Taylor Fritz (No. 4) , Ben Shelton (No. 6) , Tommy Paul (No. 14) y Frances Tiafoe (No. 17) , junto al brasileño Joao Fonseca (No. 44) y el argentino Francisco Cerúndolo (No. 19) .

Por su parte, el Team Europa, bajo la dirección de Yannick Noah y con Tim Henman , estará integrado por Carlos Alcaraz (No. 2) , Alexander Zverev (No. 3) , Holger Rune (No. 11) , Casper Ruud (No. 12) , Jakub Mensik (No. 16) y Flavio Cobolli (No. 26) .

La incorporación de Cerúndolo, Mensik y Cobolli completa las plazas vacantes, asegurando un nivel competitivo de primer orden. La Laver Cup , conocida por su formato innovador que enfrenta a Europa contra el resto del mundo, se prepara para una edición histórica en la costa oeste de Estados Unidos.

Un escenario de élite en San Francisco

El Chase Center , hogar de los Golden State Warriors (siete veces campeones de la NBA) y las Golden State Valkyries de la WNBA, será el escenario de la Laver Cup 2025 . La competición , que se extenderá durante tres días, espera atraer a miles de aficionados al tenis en la Bahía de San Francisco. Historial y expectativas El Team Europa domina el historial de la Laver Cup con cinco títulos frente a dos del Team Mundial , tras una vibrante victoria en Berlín 2024 . Sin embargo, el Team Mundial, reforzado con jugadores en gran momento como Fritz y Cerúndolo, buscará equilibrar la balanza. La combinación de experiencia y juventud en ambos equipos promete una competición reñida y un espectáculo inolvidable para los aficionados.

Cerúndolo, un pilar para el Team Mundial

Francisco Cerúndolo , con un récord imbatido de 2-0 en la Laver Cup, regresa para su tercera participación tras competir en Vancouver 2023 y Berlín 2024 .

Ha brillado en 2025 con una semifinal en el ATP Masters 1000 de Madrid y cuartos de final en Miami e Indian Wells .

Mensik y Cobolli, sangre nueva en Europa

Jakub Mensik , de tan solo 19 años , debutará en la Laver Cup tras una temporada destacada.