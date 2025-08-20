COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Poco M7: análisis del nuevo smartphone para jóvenes con alta duración y rendimiento

La pantalla con AdaptiveSync y 144Hz del Poco M7 ofrece una experiencia visual fluida e impactante.
Poco M7 análisis del nuevo smartphone para jóvenes con alta duración y rendimiento
Poco M7 apuesta a sorprender al público joven con un diseño moderno y funciones de última generación. Foto: Europa Press.
Poco M7 análisis del nuevo smartphone para jóvenes con alta duración y rendimiento
Poco M7 apuesta a sorprender al público joven con un diseño moderno y funciones de última generación. Foto: Europa Press.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La firma tecnológica Poco lanzó el nuevo Poco M7, un smartphone diseñado para un público joven que busca potencia y estilo. El dispositivo destaca por su batería de 7.000 mAh y una pantalla amplia de 6,9 pulgadas, ideal para disfrutar contenido multimedia sin interrupciones ni recargas frecuentes. Este equipo apuesta por un diseño moderno y un rendimiento confiable.

El Poco M7 incorpora una batería duradera que garantiza hasta dos días de uso continuo. Además, incluye carga rápida de 33W que acelera el proceso y carga inversa de hasta 18W para conectar otros dispositivos de forma sencilla. La duración y potencia energética convierten a este modelo en uno de los más destacados para jóvenes activos.

Batería avanzada para largas jornadas

La batería del Poco M7 integra el chip BatteryExtender que protege la batería mediante apagado de bajo voltaje a 3,0V. Este mecanismo asegura un rendimiento óptimo en temperaturas extremas, soportando hasta 142 horas de reproducción de vídeo a -20°C. La tecnología aplicada optimiza la vida útil del dispositivo y su desempeño en distintas condiciones diarias.

Este equipo también cuenta con funciones inteligentes como Battery Health 4.0, que ajusta la carga para evitar deterioro prematuro, y el sistema Zero Power Instant On que permite encender el teléfono en segundos incluso con batería baja. Al caer el nivel de batería bajo 40%, el modo Boost Charging acelera la carga sin riesgos mediante control térmico seguro.

Poco M7: pantalla gigante y calidad visual

El nuevo Poco M7 incorpora una pantalla de 6,9 pulgadas, la más grande en la serie M, con resolución FHD+ y tasa de refresco dinámica que llega hasta 144Hz gracias a la tecnología AdaptiveSync. Esta combinación ofrece imágenes fluidas y nítidas, perfecta para videojuegos y reproducción multimedia.

Para preservar la salud visual, el dispositivo obtuvo certificación TÜV Rheinland que reduce la luz azul, elimina el parpadeo y respeta el ritmo circadiano. El sistema de sonido con certificación Hi-Res Audio potencia el volumen en un 200%, brindando una experiencia audiovisual envolvente y clara que atrae a los usuarios jóvenes.

Diseño futurista y potencia tecnológica

El diseño futurista del Poco M7 incorpora variedad de colores con funciones estéticas especiales. La versión Silver añade detalles en azul y rojo inspirados en superhéroes clásicos, mientras el modelo Blue presenta un estilo mecánico. Para quienes prefieren discreción, existe la opción Black. Todos los modelos cuentan con resistencia IP64 contra agua y polvo.

El procesador Snapdragon 685 potencia el rendimiento del Poco M7, mientras el sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 asegura fluidez y eficiencia. Destacan las herramientas con inteligencia artificial como Gemini de Google y la función Rodea para Buscar, que facilitan la interacción y mejoran la experiencia del usuario de manera innovadora.

Las cámaras traseras duales de 50MP capturan imágenes detalladas y nítidas en cualquier entorno, complementadas por una cámara frontal de 8MP para selfies claros y de alta calidad. Este equipo equilibra diseño, potencia y funciones útiles para un público joven que exige tecnología avanzada.

