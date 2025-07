Plantas portátiles potabilizadoras en Quito: ¿Cuándo comenzarán a operar para solucionar el desabastecimiento de agua?

El Gobierno de Ecuador anunció la instalación de tres plantas portátiles potabilizadoras de agua en barrios altos del sur de Quito. Esta medida urgente responde al prolongado desabastecimiento de agua que afecta a seis parroquias urbanas de la capital. La acción se realiza en coordinación con la Cruz Roja y el Ministerio de Ambiente para garantizar el acceso a agua segura mientras se restablece el servicio regular. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, afirmó que esta iniciativa busca suplir la falta de respuesta oportuna del Municipio de Quito.

Las plantas potabilizadoras comenzarán a operar en las próximas 48 horas (miércoles 16 de julio del 2025) y tienen una capacidad de producción de hasta 11.000 litros por hora durante ocho horas diarias, lo que equivale a 90.000 litros diarios. El sistema incluye bombas de succión, filtros de arena y carbono, sistema de cloración y tanques de almacenamiento. Se estima que el beneficio llegará a unas 120.000 personas mediante tanqueros y puntos comunitarios de distribución. Esta intervención se suma a la entrega previa de más de 70.000 litros de agua potable en sectores afectados del sur de Quito.

Crisis hídrica en Quito: Gobierno denuncia y municipio responde

El Gobierno Nacional ha denunciado la falta de atención por parte del Municipio de Quito, señalando que varios sectores afectados no han recibido agua segura. Carolina Jaramillo enfatizó que “estas comunidades seguirán afectadas durante los próximos días” si no se actúa con rapidez. En contraste, el alcalde Pabel Muñoz respondió a las críticas afirmando que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno para coordinar la entrega de agua mediante tanqueros. Además, explicó que los equipos municipales trabajan arduamente en la zona afectada por un deslave que dañó la línea de transmisión de agua cruda La Mica, con condiciones climáticas extremas y avances diarios en el retiro del material acumulado.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) mantiene operativos de abastecimiento mediante tanqueros, aunque la demanda supera la capacidad de distribución. Mientras tanto, escuelas, centros de salud y miles de hogares enfrentan limitaciones para sus actividades diarias. El restablecimiento completo del servicio se estima para el sábado 19 de julio, fecha máxima según el alcalde.