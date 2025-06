Pionero en IA: «La inteligencia artificial no es consciente ni comprende el mundo»

Ramon López de Mántaras, pionero en inteligencia artificial (IA) con medio siglo de trayectoria y fundador del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC, afirmó que la IA actual, incluida la generativa, no posee consciencia ni inteligencia comparable a la humana. Según el experto, la falta de un cuerpo biológico limita a las máquinas para comprender el mundo, mientras urge una regulación equilibrada para abordar riesgos como la desinformación.

Ramon López de Mántaras, uno de los referentes mundiales en inteligencia artificial, lleva cinco décadas estudiando esta disciplina, mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno global. En una reciente con el periódico El País, el investigador español abordó los límites de la IA moderna y desmitificó la idea de que las máquinas puedan alcanzar una inteligencia similar a la humana en el corto plazo. «Científicamente hablando, la consciencia y la inteligencia, en sentido pleno, siguen siendo patrimonio exclusivo de los seres vivos», señaló.

La inteligencia artificial y el cuerpo físico

El experto explicó que la gran pregunta científica sigue sin respuesta: ¿puede haber inteligencia en algo no biológico? Para López de Mántaras, la clave radica en la consciencia, entendida como la capacidad de comprender el mundo y tener experiencias subjetivas. Las máquinas, por muy avanzadas que sean, carecen de un cuerpo físico que les permita interactuar con el entorno y aprender leyes básicas, como las relaciones causa-efecto. «Tener cuerpo permite aprender que, si sueltas una manzana, se cae al suelo. Pero eso no implica consciencia», afirmó.

En este sentido, el investigador se alinea con expertos como Yann LeCun y Demis Hassabis, quienes consideran que la IA generativa, como ChatGPT, no solo no avanza hacia una inteligencia artificial fuerte, sino que podría desviar el camino. «No pueden comprender el mundo porque no tienen un cuerpo con el que interactuar», subrayó. López de Mántaras atribuye parte del éxito de estos sistemas al fenómeno de la antropomorfización, donde los usuarios perciben humanidad en respuestas gramaticalmente perfectas y persuasivas, aunque a veces contengan falsedades.

El pionero también abordó los riesgos asociados a la IA, descartando temores apocalípticos sobre máquinas que dominen a la humanidad. En cambio, señaló amenazas reales como la manipulación de información, la desinformación, los sesgos, la discriminación y el elevado consumo energético de los sistemas de IA. «Los riesgos no están en que la IA nos controle, sino en cómo puede amplificar problemas sociales si no se gestiona adecuadamente», indicó.

Las regulaciones necesarias

Sobre la regulación, López de Mántaras destacó los esfuerzos de la Unión Europea, pero advirtió sobre el peligro de una normativa excesivamente burocrática que obstaculice la innovación. Un desafío particular es la transparencia algorítmica en el aprendizaje automático, ya que incluso los desarrolladores desconocen los procesos internos de los modelos de IA, descritos como «cajas negras». «¿Cómo exigir transparencia si los propios diseñadores no saben qué ocurre dentro?», cuestionó.

López de Mántaras enfatizó que la carga de la prueba recae en quienes afirman que las máquinas son conscientes o inteligentes en un sentido humano. «Ser consciente y comprender el mundo está profundamente arraigado en el hecho de que somos seres vivos«, afirmó. Su mensaje busca aportar cordura al debate sobre la IA, en un momento de gran entusiasmo y preocupación por sus avances.

La inteligencia artificial ha experimentado un auge sin precedentes, impulsado por modelos generativos como ChatGPT. Sin embargo, el debate sobre sus capacidades y riesgos sigue dividiendo a la comunidad científica. Mientras algunos advierten sobre posibles amenazas existenciales, voces como la de López de Mántaras abogan por un enfoque racional, centrado en los desafíos éticos y prácticos de la tecnología. (10)