Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Piero Hincapié cerca de la Premier League: Arsenal y Tottenham pujan por su fichaje

Piero Hincapié, defensa ecuatoriano del Bayer Leverkusen, atrae el interés de Arsenal y Tottenham, quienes negocian su traspaso antes del cierre del mercado de verano.
El defensa ecuatoriano Piero Hincapié expresó su deseo de dejar el Bayer Leverkusen, con destino probable a la Premier League, donde Arsenal y Tottenham han mostrado interés. Según reportes de Fabrizio Romano y Christian Martin, ambos clubes buscan reforzar sus defensas antes del cierre del mercado de verano el 1 de septiembre.

Un talento ecuatoriano en la mira

Piero Hincapié, de 23 años, ha manifestado su intención de abandonar el Bayer Leverkusen, club donde se consolidó como titular indiscutible desde su llegada en 2021. Según el periodista Fabrizio Romano, el tricolor considera que es el momento de dar un nuevo paso en su carrera, con la Premier League como destino preferido. El defensor, nacido en Esmeraldas, Ecuador, cuenta con una cláusula de rescisión de 70 millones de dólares y un contrato vigente hasta junio de 2029.

El Bayer Leverkusen, tras perder a figuras clave como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah y Granit Xhaka en este mercado, inicialmente declaró a Hincapié como intransferible. Sin embargo, la presión del jugador y el interés de clubes ingleses han cambiado el panorama. La noche del 24 de agosto, tras la derrota 2-1 ante Hoffenheim, Hincapié fue visto llorando en el campo, un gesto que alimentó las especulaciones sobre su salida.

Tottenham toma la delantera, pero Arsenal presiona

El Tottenham Hotspur, actual campeón de la Europa League, ha sido el primero en moverse, presentando una oferta de préstamo con obligación de compra por 70 millones de dólares, según Fabrizio Romano. Esta propuesta, que difiere el pago hasta el verano de 2026, no ha convencido al Leverkusen, que insiste en una venta definitiva que active la cláusula de rescisión.

Por su parte, el Arsenal ha iniciado contactos con el entorno del jugador, pero aún no ha presentado una oferta formal. Según Romano, el club londinense espera resolver las salidas de Jakub Kiwior, en negociaciones con el Porto, y Oleksandr Zinchenko para liberar espacio y fondos. “Hincapié considera el proyecto del Arsenal muy atractivo y está interesado en el traspaso. No se espera que los términos personales sean un problema”, afirmó Romano este 25 de agosto.

Trayectoria destacada y versatilidad

Hincapié ha jugado 166 partidos con el Leverkusen, anotando siete goles y aportando siete asistencias. Su rol fue clave en la histórica Bundesliga 2024, ganada de forma invicta, además de conquistar la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Su versatilidad para actuar como central o lateral izquierdo, sumada a su velocidad y lectura táctica, lo convierten en un activo codiciado para clubes de élite.

El ecuatoriano también ha brillado con la selección de Ecuador, acumulando 46 partidos y destacando en la Copa América 2021, lo que aceleró su fichaje por el Leverkusen. Su desarrollo bajo la dirección de Xabi Alonso, ahora en el Real Madrid, lo consolidó como uno de los defensores más prometedores de Europa.

Un mercado en ebullición

La salida de Xabi Alonso y la llegada del neerlandés Erik ten Hag al banquillo del Leverkusen han generado cambios en el club. La derrota ante Hoffenheim en el arranque de la Bundesliga 2025/26 y la visible emoción de Hincapié han intensificado los rumores de su partida. El club podría ceder si llega una oferta cercana a los 70 millones de dólares, aunque la reciente incorporación de Loïc Badé como refuerzo defensivo podría facilitar la operación.

El interés de otros clubes, como el Chelsea, ha sido mencionado, pero sin avances concretos. La carrera por Hincapié se centra en los dos gigantes londinenses. Arsenal gana terreno gracias a su proyecto deportivo y la posibilidad de competir en la Champions League.

Última semana decisiva

Con el mercado de fichajes de la Premier League cerrando el 1 de septiembre, el tiempo apremia para Arsenal y Tottenham. El Leverkusen, consciente de su posición de fuerza, no aceptará ofertas por debajo de la cláusula de rescisión. Esto podría romper el récord alemán de ingresos por transferencias en una temporada.

Hincapié, por su parte, parece decidido a cerrar su etapa en Alemania tras cuatro años de éxitos. Su próximo destino marcará un nuevo capítulo en la carrera de uno de los defensores más talentosos de Sudamérica.

