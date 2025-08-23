COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

Bayer Leverkusen pierde 2-1 frente a TSG Hoffenheim en la primera jornada de la Bundesliga, pero Piero Hincapié sobresale en la zaga.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim.
Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Bayer Leverkusen inició la temporada 2025/26 de la Bundesliga con una derrota 2-1 frente a TSG Hoffenheim, el 23 de agosto de 2025. El partido, disputado en el BayArena, marcó el debut oficial de Erik ten Hag como entrenador. A pesar del resultado, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié se destacó por su solidez en la zaga.

El encuentro mostró un Leverkusen combativo, pero con problemas para definir. Hoffenheim tomó la ventaja en la primera mitad tras un error defensivo. Aunque Patrik Schick empató para Leverkusen, un segundo gol de Hoffenheim en la segunda parte aseguró su victoria. Piero Hincapié, titular durante los 90 minutos, evitó un marcador más amplio.

Piero Hincapié, pilar en la defensa

Con un promedio de 7.8 según Sofascore, Hincapié demostró su calidad en la línea defensiva. Sus anticipaciones y precisión en pases, con un 91% de acierto en la temporada pasada, fueron cruciales. El ecuatoriano, de 23 años, se consolida como líder en el esquema de ten Hag.

El partido reflejó los desafíos del Leverkusen tras una pretemporada de cambios, con salidas como la de Florian Wirtz. Hincapié formó parte de una línea defensiva junto a Edmond Tapsoba y Jarell Quansah. A pesar de generar oportunidades, la falta de contundencia ofensiva marcó la diferencia.

Hincapié lidera el fondo

Hincapié, con contrato hasta 2029, es considerado intransferible por Leverkusen, a pesar de rumores que lo vinculaban a clubes como Chelsea. Su versatilidad como central y lateral izquierdo fortalece el 3-4-3 de ten Hag. Su desempeño ofrece esperanza en un inicio complicado.

Leverkusen ahora se enfoca en su próximo partido de Bundesliga, buscando corregir errores y sumar puntos. Con Piero Hincapié como pilar defensivo, el equipo aspira a recuperar su mejor nivel en una temporada de altas expectativas, con la meta de clasificar a la Champions League.

La participación de Piero Hincapié, aunque destacada, no aseguró el triunfo de su equipo. Esta siytuación ha generado diversas reacciones, entre ellas se encuentra de del periodista deportivo Sebastián Decker. «Quizás a la larga me equivoque, pero necesito que Piero Hincapié huya del Bayer Leverkusen de ten Hag», escribió el comunicador en su cuenta de la red social X.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

¡Horror en Mejía! Encuentran cuerpo incinerado en carro quemado

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

¡Horror en Mejía! Encuentran cuerpo incinerado en carro quemado

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

¡Horror en Mejía! Encuentran cuerpo incinerado en carro quemado

Japón se convierte en el segundo destino del camarón ecuatoriano en Asia, después de China

El rugido en la tribuna: cuando la pasión del fútbol se volvió una barra brava

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO