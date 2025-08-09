Petro anuncia el inicio de conversaciones de paz con el Clan del Golfo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno ha iniciado diálogos de paz fuera del país con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, una organización narcoparamilitar activa en distintas regiones del país. El mandatario explicó que cualquier posible acuerdo dependerá del respeto al marco jurídico presentado al Congreso y de los principios de verdad, justicia y reparación.

Avance de diálogos con el Clan del Golfo y marco legal

Petro reveló que las conversaciones se están desarrollando fuera de Colombia y subrayó que su administración no dejará de intentar alcanzar la paz total, incluso con estructuras como el Clan del Golfo. En ese sentido, remarcó que el proceso debe estar enmarcado en el proyecto de ley presentado por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el cual establece mecanismos legales para el sometimiento judicial colectivo de grupos armados ilegales.

Durante una intervención en el departamento de Córdoba, el jefe de Estado indicó que su gobierno ha incautado una cantidad récord de cocaína y reafirmó que «tocar el dinero que sostiene a estos grupos» es clave para terminar con la guerra. Petro también defendió el diálogo como vía legítima para lograr desarme, desmovilización y garantías para las víctimas.

Comparación con procesos anteriores y críticas a Uribe

A través de redes sociales, Petro defendió su iniciativa recordando procesos similares impulsados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, incluyendo negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Afirmó que dialogar con el Clan del Golfo es tan válido como lo fue negociar con los paramilitares durante ese periodo.

En su declaración, el presidente también hizo referencia a la falta de resultados en términos de justicia durante el proceso de Uribe, asegurando que «no hubo verdad, justicia ni reparación». Este comentario se da en medio de tensiones políticas y mientras Uribe enfrenta una condena de doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal.

Escalada de violencia y retos para la paz

El anuncio del Gobierno colombiano se produce en un momento crítico, tras semanas de intensificación del conflicto armado en varias regiones del país. El pasado julio, dos soldados murieron en Cañasgordas, Antioquia, en un enfrentamiento con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

Al mismo tiempo, el ELN ha aumentado su actividad tras la ruptura de los diálogos con el Ejecutivo. Las operaciones del grupo armado han afectado a varias unidades de las fuerzas de seguridad, lo que representa un reto adicional para el gobierno en su propósito de consolidar la «paz total».

El Ministerio de Defensa y organismos de derechos humanos continúan monitoreando la situación de seguridad en las zonas rurales, mientras se espera que el gobierno publique más detalles sobre los avances de los diálogos exploratorios con las organizaciones armadas ilegales.