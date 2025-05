Penal de Felipe Caicedo salvó a Barcelona SC que empató ante Universidad Católica

Barcelona SC rescató un empate 2-2 frente a Universidad Católica este domingo en el estadio Olímpico Atahualpa. Ambos equipos jugaron un vibrante encuentro válido por la fecha 12 de la LigaPro. Pese a tomar la delantera con gol de José Gabriel Cortez, el equipo guayaquileño vio cómo su rival remontó en el segundo tiempo. Un penal convertido por Felipe Caicedo en el minuto 90 salvó a Barcelona SC.

El partido comenzó con dominio de Barcelona SC, que se adelantó a los 40 minutos gracias a un remate de José Gabriel Cortez. Aquello desató la euforia de los hinchas amarillos en Quito. Sin embargo, Universidad Católica reaccionó en la segunda mitad.

Barcelona SC estuvo encerrado por Universidad Católica

Azarias Londoño igualó el marcador a los 52 minutos, y siete minutos después, Byron Palacios puso el 2-1 a favor de los camaratas. Cuando el encuentro parecía inclinarse hacia el local, una falta dentro del área sobre Byron Castillo en el tiempo añadido resultó en un penal. Felipe Caicedo, con sangre fría, anotó el 2-2 definitivo a los 92 minutos.

Con este resultado, Barcelona SC conserva el liderato de la LigaPro con 25 puntos, apenas uno por encima de Independiente del Valle, su más cercano perseguidor. Universidad Católica, por su parte, suma un punto valioso en su lucha por escalar posiciones en la tabla.

El empate llegó tras la reciente derrota de Barcelona ante River Plate de Argentina en la Copa Libertadores, en un partido disputado en el estadio Monumental Banco Pichincha. Ese resultado le metió presión al equipo torero en su doble frente competitivo.

Se viene el Clásico del Astillero

El encuentro en el Atahualpa fue un reflejo de la intensidad de la LigaPro, donde los equipos no ceden terreno fácilmente. Barcelona SC, dirigido por Segundo Castillo, mostró carácter para remontar un marcador adverso, aunque no logró consolidar la victoria que lo habría afianzado en la cima. Universidad Católica, conocida por su propuesta ofensiva, capitalizó sus oportunidades en el segundo tiempo, pero no pudo contener la reacción final de los guayaquileños.

La próxima fecha será crucial para ambos equipos. Barcelona SC recibirá a Emelec en el estadio Monumental Banco Pichincha, en una nueva edición del Clásico del Astillero. Por su parte, Universidad Católica visitará a Delfín en el estadio Jocay, buscando sumar puntos para acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Felipe Caicedo anotó en el Olímpico Atahualpa

La LigaPro, principal torneo del fútbol profesional ecuatoriano, continúa siendo una de las competiciones más disputadas de la región. El empate en Quito refuerza la competitividad del campeonato, donde cada punto es vital para las aspiraciones de los equipos, ya sea para clasificar a torneos internacionales o para pelear por el campeonato.

El penal de Caicedo, un delantero experimentado, destacó como el momento clave del partido, demostrando su importancia en los instantes decisivos. Para los hinchas de Barcelona, el empate deja un sabor agridulce, pero el liderato sigue en sus manos. Mientras tanto, la expectativa crece para el Clásico del Astillero. Se trata de un partido que no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también avivará la histórica rivalidad entre los dos gigantes del fútbol guayaquileño.