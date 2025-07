Pedro Vite firma con Pumas por cuatro años y lucirá el dorsal 45 en Liga MX

El volante ecuatoriano Pedro Vite fue oficializado este viernes 18 de julio como nuevo jugador de Pumas procedente de Vancouver Whitecaps. El ‘tricolor’ podría debutar el domingo cuando su nuevo club se enfrente a Pachucas, en la fecha 2 de la Liga Mx.

Pumas UNAM confirmó el traspaso del mediocampista ecuatoriano desde el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS), en un acuerdo por $4.5 millones más $1.5 millones en bonos. Vite, de 23 años, firmó un contrato por cuatro años con opción a un año adicional y fue presentado con un video promocional de 1 minuto y 15 segundos, publicado en las redes sociales del club. El video, que se viralizó rápidamente, destacó su origen en Babahoyo, Ecuador, y su versatilidad como “un jugador con técnica quirúrgica”, según el relato del club.

El material audiovisual, compartido por Pumas, mostró imágenes de estadios como el Estadio da Luz de Benfica, aludiendo a rumores previos de interés europeo en el jugador. El club reveló que Vite usará el dorsal 45, el mismo que lució durante su paso por el Vancouver Whitecaps y en su formación en Independiente del Valle. En su llegada a México el 17 de julio, Vite expresó en el aeropuerto de la Ciudad de México. “Estoy muy contento de estar aquí. Hablé con Efraín Juárez y me convenció su proyecto.”

Trayectoria de Vite y su impacto

Nacido el 9 de marzo de 2002, Vite se formó en la cantera de Independiente del Valle, donde ganó la Copa Libertadores Sub-20 en 2020, anotando en la final contra River Plate. En 2021, debutó en la Serie A ecuatoriana, marcando dos goles y registrando cuatro asistencias en 14 partidos, además de un gol en la Copa Libertadores contra Unión Española. Ese mismo año, se unió al Vancouver Whitecaps como parte del MLS U22 Initiative, acumulando 15 goles y nueve asistencias en 139 partidos hasta julio de 2025.

En la temporada 2024, Vite destacó con cuatro goles y seis asistencias en la MLS, incluyendo un gol en la victoria por 3-1 contra Club Tijuana, el primero del Whitecaps ante un rival de Liga MX. Internacional con Ecuador, debutó en junio de 2023 contra Costa Rica, marcando un gol, y participó en las eliminatorias al Mundial 2026, con una asistencia en la victoria 4-0 ante Bolivia el 15 de noviembre de 2024.

Expectativas en Pumas y posible debut

Vite, descrito por Pumas como un mediocampista “ágil y veloz”, podría debutar el 20 de julio de 2025 contra Pachuca en la segunda fecha del Apertura 2025 de la Liga MX. “Espero disfrutar y el domingo ya jugar.” El técnico Efraín Juárez destacó su polivalencia para jugar como volante ofensivo o por las bandas. El traspaso, valorado como el más caro en la historia de Pumas con un total de $7 millones, incluye una cláusula de reventa del 20% para el Vancouver Whitecaps.

El ecuatoriano llega a un equipo que inició la temporada 2025-2026 con una victoria 2-0 sobre FC Juárez el 13 de julio. Pumas, que también fichó a Coco Carrasquilla desde Houston Dynamo y a Álvaro Ángulo, busca un título que no logra desde el Clausura 2011. Vite expresó su motivación.“Sé que Pumas no ha ganado en mucho tiempo. Vine aquí para ser campeón”.

Fichaje de Vite y su impacto

El traspaso de Vite se gestó tras negociaciones avanzadas reportadas por Transfermarkt el 14 de julio de 2025, pese a un contrato renovado con Vancouver hasta 2029. El interés de clubes como Panathinaikos, AS Roma, y un equipo brasileño no identificado no prosperó. La decisión de Vite fue tomada con su familia y agente, priorizando el proyecto de Pumas. Su llegada refuerza la presencia ecuatoriana en la Liga MX, junto a jugadores como Jackson Porozo y Adonis Preciado en Xolos, entre otros.

Vite se refirió al número 45 que utilizará en Pumas. «Lo vi un poco loco, un número que nunca había usado, después me gustó y es un número que no se usa mucho. Cuando llegué aquí lo hablé con Saracho, pregunté si podía usar ese número y me dijo que sí. Estoy muy feliz», dijo.