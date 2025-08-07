Pedro Vite asiste, pero Pumas cae ante Inter Miami en Chase Stadium

Inter Miami derrotó 3-1 a Pumas UNAM, con asistencia de Pedro Vite, en el Chase Stadium, Fort Lauderdale, para avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, mientras Pumas quedó eliminado.

Remontada de Inter Miami en Chase Stadium

El 6 de agosto de 2025, Inter Miami remontó un marcador adverso para vencer 3-1 a Pumas UNAM en la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Pumas se adelantó al minuto 34 con un gol de Jorge Ruvalcaba, asistido por un pase preciso de Pedro Vite.

Sin embargo, Inter Miami respondió con goles de Rodrigo De Paul al 45’, Luis Suárez de penal al 59’, y Tadeo Allende al 69’, asegurando su pase a los cuartos de final. Pedro Vite, mediocampista ecuatoriano, destacó en el encuentro al jugar 88 minutos y brindar una asistencia clave con un pase elevado que permitió a Ruvalcaba definir de volea.

A pesar del esfuerzo, Pumas no logró mantenerse entre los cuatro mejores equipos de la Liga MX en el torneo binacional. Allen Obando, delantero ecuatoriano de Inter Miami, no fue convocado para el partido. El encuentro, dirigido por el árbitro salvadoreño Ismael Cornejo, contó con el apoyo del VAR, que intervino en un gol anulado de Suárez por fuera de juego al 49’ y confirmó el penal que dio la ventaja a Inter Miami.

Desempeño de Pumas y eliminación

Pumas inició el partido con intensidad, controlando el balón en los primeros minutos. Al 34’, Pedro Vite filtró un pase de sombrerito que dejó a Jorge Ruvalcaba mano a mano con el portero Rocco Ríos Novo, quien no pudo evitar el 1-0. Sin embargo, Inter Miami igualó antes del descanso con un gol de Rodrigo De Paul, quien controló un centro de Luis Suárez y definió cruzado.

En el segundo tiempo, la presión de Inter Miami se intensificó. Un penal por mano de José Caicedo permitió a Luis Suárez anotar el 2-1 al 59’. Diez minutos después, Suárez asistió a Tadeo Allende, quien selló el 3-1 tras eludir al portero Miguel Paul. Pumas, dirigido por Efraín Juárez, no encontró respuesta ofensiva y quedó eliminado con cinco puntos en la fase de grupos.

Inter Miami lidera la MLS en Leagues Cup

Inter Miami, sin Lionel Messi por una lesión muscular, acumuló ocho puntos en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, liderando la zona de la MLS. Luis Suárez, con un gol y dos asistencias, fue elegido el mejor jugador del partido. El equipo de Javier Mascherano espera rival para los cuartos de final, mientras se prepara para enfrentar a Orlando City el 10 de agosto en la MLS, donde ocupa el quinto lugar con 42 puntos, a ocho del líder Philadelphia Union.

Pumas se enfoca en la Liga MX

Tras la eliminación, Pumas regresará a México para concentrarse en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde suma tres puntos y se ubica en el puesto 15. El próximo desafío será contra Necaxa el 10 de agosto a las 19h00 en el Estadio Olímpico Universitario.

Pedro Vite, quien mostró calidad en el ataque, será clave para el equipo auriazul en su lucha por escalar posiciones en el torneo local.

Próximos pasos para ambos equipos

Inter Miami, con su victoria, aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Leagues Cup 2025 y buscará repetir el título conquistado en 2023. Pumas, por su parte, intentará recomponerse tras la eliminación y la ausencia de un título desde el Clausura 2013. El desempeño de Pedro Vite en el torneo internacional refuerza su importancia para el esquema de Efraín Juárez de cara a la Liga MX.