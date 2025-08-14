COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Sociedad

Pedernales celebró con tradición y orgullo sus 15 años como ‘Génesis del nombre del Ecuador’

La ubicación geográfica privilegiada del cantón, en la costa norte de Manabí, lo convirtió en punto de referencia para estudios cartográficos y astronómicos de gran relevancia en la época.
La colorida jornada inició su recorrido en la avenida García Moreno
La colorida jornada inició su recorrido en la avenida García Moreno.
Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

[email protected]

Pedernales vivió una jornada de música, color y memoria histórica para conmemorar los 15 años de su declaratoria oficial como ‘Génesis del nombre del Ecuador’. La celebración incluyó un desfile folclórico y una sesión solemne con autoridades provinciales y nacionales.

Desde la avenida García Moreno hasta el parque central López Castillo, comparsas, danzas y delegaciones institucionales llenaron las calles de color la mañana de este 14 de agosto de 2025. El alcalde Manuel Panezo destacó que esta fecha “es un recordatorio del papel que jugó nuestra tierra en la formación de la identidad nacional”.

El evento contó con la participación de la viceprefecta de Manabí, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, funcionarios municipales, instituciones educativas y organizaciones sociales de zonas urbanas y rurales.

Algunos datos clave del aniversario

  • Fecha de celebración: 14 de agosto de 2025

  • Motivo: 15 años de la declaratoria de Pedernales como ‘Génesis del nombre del Ecuador’

  • Actos: desfile folclórico, homenaje en el parque central y sesión solemne

  • Origen histórico: llegada de la Misión Geodésica Francesa en 1735

Un hecho que marcó al país

El reconocimiento tiene su raíz en 1735, cuando la Misión Geodésica Francesa llegó a la zona para realizar mediciones que confirmaron que el territorio se ubica sobre la línea equinoccial. Ese hallazgo científico inspiró el nombre ‘Ecuador’ para el país.

La posición geográfica de Pedernales, en la costa norte manabita, la convirtió en un punto estratégico para estudios cartográficos y astronómicos que tuvieron repercusión mundial.

Un legado vivo en la memoria colectiva de Pedernales

En 2010, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que declaró a Pedernales como ‘Génesis del nombre del Ecuador’. Lo hizo en reconocimiento a su papel en la historia científica del país. Esta declaratoria se sustentó en estudios históricos y geográficos que confirmaron la relevancia del sitio durante la misión geodésica, liderada por científicos franceses y españoles. El objetivo de aquella expedición era medir un arco de meridiano en la línea equinoccial para determinar la forma de la Tierra, un hecho que puso a la región en el mapa mundial de la ciencia.

Hoy, la comunidad mantiene vivo este legado histórico y científico, transmitiéndolo a las nuevas generaciones. Las celebraciones no solo recuerdan un hecho puntual, sino que refuerzan la identidad cultural y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Quince años después de su declaratoria oficial, Pedernales no solo conserva el título de ‘Génesis del nombre del Ecuador’, sino que lo celebra con una mezcla de historia, cultura y proyección turística. Su pasado científico y su presente festivo se entrelazan para recordarle al país de dónde viene su nombre y hacia dónde quiere proyectarse.

Con información de César Vélez.

