Paúl Lemos, del set de televisión a una nueva vida en Nueva York

Alejado de las cámaras y del mundo de la farándula, el periodista Paúl Lemos decidió empezar de cero en Nueva York. A sus 35 años, acumula ya casi cinco años viviendo en Estados Unidos, donde ha enfrentado un camino distinto al que alguna vez lo llevó a la televisión ecuatoriana.

“Me fui de Ecuador por la situación económica. No veía estabilidad para emprender y me costó mucho dejar a mi familia, sobre todo a mi hija pequeña y a mi madre. Pero tomé la decisión y aquí estoy”, contó Lemos en entrevista con EXTRA.

Un giro inesperado

Lejos de los sets de grabación, Paúl se abrió camino en oficios muy distintos. Ha trabajado en construcción, como mesero y también como bartender. Más adelante decidió dar un salto hacia la independencia y adquirió un camión propio con el que presta servicios de reparto para una compañía local, una actividad que le ha dado estabilidad en la Gran Manzana.

Pero su historia no se limita al esfuerzo físico. También se preparó en otras áreas: obtuvo un título como barbero y esa profesión lo llevó a atender en peluquerías, eventos privados e incluso a realizar animaciones en vivo. Su versatilidad le permitió, además, probar suerte en un casting de actuación en Miami, donde logró pasar hasta el segundo filtro.

“Acá he podido desarrollarme en distintos ámbitos y puedo decir que he estado estable. No ha sido una mala experiencia, al contrario, he sumado vivencias bonitas”, afirma.

Conexión con Ecuador

Aunque la televisión ya no forma parte de su rutina diaria, Lemos no cierra la puerta a regresar algún día a la comunicación o a incursionar en proyectos digitales. De hecho, reconoce que sigue de cerca la carrera de colegas que conoció en Ecuador. Uno de ellos es Will Mendoza, quien recientemente ganó un premio Emmy en Estados Unidos.

“Me alegro por él. Imagínate, yo pude trabajar con Will, tuve una amistad bastante bonita. Fuimos compañeros de aula, de trabajo, y más que nada del mismo país. Orgulloso, como cualquier persona que lleva la bandera en alto”, señala con emoción.

Paúl Lemos continúa mirando hacia adelante

Mientras tanto, Paúl se enfoca en seguir creciendo laboralmente. Actualmente estudia en el área de bienes raíces con el objetivo de, en un futuro cercano, abrir su propia empresa en este sector.

Lemos reconoce que las circunstancias de cada migrante son distintas. “Llegué solo y mi prioridad fue trabajar, hacer plata y estabilizarme. Por eso me desvinculé un poco de la televisión. Pero creo que los tiempos de cada persona son distintos. Todavía no está descartado que yo también retome ese camino”, reflexiona.

Hoy, el exreportero que alguna vez formó parte de la farándula ecuatoriana vive un capítulo diferente, marcado por la resiliencia y el esfuerzo en una ciudad que le exige mucho, pero que también le ha abierto nuevas oportunidades.