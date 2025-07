Patricio Urrutia, técnico de Delfín SC, denunció detención de su hijo y la calificó de «injusta»

Patricio Javier Urrutia, entrenador de Delfín SC, denunció este martes 8 de julio la «detención injusta» de su hijo tras un allanamiento. A través de un video que se viralizó en redes sociales, Urrutia relató que su tragedia empezó el lunes 23 de junio. Ese día se realizó un allanamiento a la hacienda familiar ubicada en el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, donde las autoridades detuvieron a su hijo.

El exjugador de Liga de Quito, visiblemente angustiado, informó que su hijo, quien regresó recientemente de Estados Unidos por un tratamiento médico, enfrenta una enfermedad crónica. Denunció que en la cárcel carece de atención adecuada. Urrutia, histórico capitán de Liga de Quito y actual director técnico de Delfín, detalló que el allanamiento afectó varias propiedades de la familia, incluyendo la casa de su madre y la de su hijo.

Patricio Urrutia dice que su mente está con su hijo

“El 23 de junio hubo un allanamiento en la hacienda de la familia Urrutia, allanaron la casa de mi madre, la casa de mi hijo y hoy está preso de la manera más injusta”, expresó. El entrenador señaló que su hijo, de regreso de Estados Unidos tras meses de tratamiento, padece una condición médica que requiere citas regulares, incluyendo una cirugía programada. Aquello le genera preocupación por su salud en detención.

Desde Manta, donde dirige al equipo ‘Cetáceo’, Urrutia confesó que su mente está en la situación de su hijo. “Hoy estoy en Manta donde trabajo, pero mi cabeza y corazón están donde está mi hijo, en la cárcel. He acudido a mucha gente que pensé que me podía ayudar, pero lamentablemente no he podido recibir soluciones”, afirmó el exjugador, sin precisar las razones del allanamiento.

Espera la ayuda y la respuesta de las autoridades

El exseleccionado ecuatoriano destacó que la enfermedad de su hijo incluye la secreción diaria de pus, lo que agrava su estado sin los cuidados médicos necesarios. En un emotivo llamado, Urrutia solicitó apoyo público. “Hoy mi petición y mi llamado es para la gente que me conoce, a mis amigos. Quiero llegar a donde las personas que nos metieron en esto y que me devuelvan a mi hijo, de todo corazón se los pido”, concluyó.

La denuncia ha generado atención en redes sociales, donde seguidores y excompañeros han expresado solidaridad, aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso. El incidente ocurre en un contexto donde Patricio Urrutia ha destacado como entrenador de Delfín desde abril de 2025, tras una exitosa carrera como futbolista. La situación personal podría impactar su enfoque en el equipo mientras busca resolver esta crisis.