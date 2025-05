Patricio Hurtado buscará llevar a Liga de Quito a los octavos de la Copa Libertadores

Pablo “Vitamina” Sánchez dejó de ser el entrenador de Liga de Quito y en su lugar estará Patricio Hurtado, exdelantero albo y figura histórica del equipo. El “Pato”, asumirá como director técnico interino para liderar al equipo en el crucial partido ante Central Córdoba de Argentina, este miércoles 28 de mayo, por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

Patricio Hurtado, es un ídolo de la hinchada de Liga de Quito. Entre 1994 y 2000, con un breve retorno en 2002, fue goleador histórico del club y conquistó los campeonatos nacionales de 1998 y 1999. Su experiencia como entrenador incluye un paso destacado por Técnico Universitario (2016-2018), donde logró el ascenso a la Serie A en 2017, y un período en Cumbayá (2022-2023), donde dirigió 33 partidos con un balance de 7 victorias, 15 empates y 11 derrotas.

Curiosamente, Patricio Hurtado ya asumió el interinato de Liga en mayo de 2024 tras la salida de Josep Alcácer, lo que lo convierte en una opción conocida para la directiva encabezada por Isaac Álvarez. Desde el año pasado, el “Pato” se desempeñaba como consejero de la dirigencia, pero ahora volverá al banquillo en un momento crítico.

El desafío que tiene Patricio Hurtado

El principal desafío de Patricio Hurtado será el duelo ante Central Córdoba, programado para el 28 de mayo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito necesita una victoria por al menos dos goles de diferencia para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con 4 puntos, los albos igualan en puntaje a Central Córdoba, pero los argentinos lideran el grupo por mejor diferencia de gol (+4 vs +2). Un triunfo por la mínima dejaría a Liga fuera, ya que Central Córdoba tiene más goles a favor (7 vs 6). Si no logra clasificar, el equipo disputará los playoffs de la Copa Sudamericana. Además, Hurtado dirigirá el próximo encuentro de Liga Pro ante Técnico Universitario, el 31 de mayo, también en casa.

La dirigencia ya evalúa opciones para un técnico permanente, pero el resultado del miércoles será decisivo, tanto en lo deportivo como en lo económico, para el futuro del proyecto albo.