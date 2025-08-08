Parrilleros Tsáchilas lideran jornada gastronómica en el Santuario Bombolí para mejorar su infraestructura

Un evento solidario en el Santuario Bombolí combinará gastronomía, música y devoción para recaudar fondos destinados a mejorar servicios sanitarios.

El sábado 9 de agosto de 2025, en el Santuario Bombolí, ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizará un festival parrillero solidario. El evento, organizado por el colectivo Parrilleros Tsáchilas junto con autoridades religiosas, busca recaudar fondos para la construcción de baterías sanitarias en el templo, en el marco de las celebraciones de la Virgen del Cisne.

Gastronomía y solidaridad: una jornada para compartir

La actividad se desarrollará entre las 11h00 y las 19h00, con una propuesta que une gastronomía local, tradición religiosa y música en vivo. El menú incluirá asados de cerdo, res, pollo y embutidos, preparados con técnicas como el ahumado y a la cruz, típicas de eventos parrilleros tradicionales.

El costo por plato será de USD 10, que incluirá tres tipos de carne. Todo lo recaudado se destinará directamente a las obras de infraestructura del santuario, con un objetivo de inversión de USD 20.000 para la instalación de nuevos servicios higiénicos.

La iniciativa: colaboración entre fe y comunidad

El evento nació de la alianza entre el padre Julio Córdoba, rector del Santuario Bombolí, y el grupo Parrilleros Tsáchilas, reconocidos por su participación en eventos gastronómicos a nivel provincial. Su objetivo es impulsar mejoras en las condiciones del templo, que acoge anualmente a miles de fieles.

La actividad se inscribe dentro del programa religioso-cultural por la Virgen del Cisne, una de las advocaciones más populares del país. Según los organizadores, se espera la participación de más de 1.000 personas, entre devotos, turistas y amantes del asado de Santo Domingo.

Santo Domingo: identidad, carne y tradición

El festival se realiza en un momento significativo para la ciudad. En 2024, la Asamblea Nacional declaró a Santo Domingo como la «capital cárnica del Ecuador», por recomendación de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Esta designación se fundamenta en la alta calidad ganadera de la provincia y el prestigio de su feria bovina.

Con este reconocimiento, el festival parrillero no solo representa una acción solidaria, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad local y visibilizar el trabajo de los productores y cocineros de la zona.

Festival parrillero Santuario Bombolí: proyección social y cultural del evento

Además del objetivo económico, los organizadores destacan el impacto social del evento. La mejora de los baños del santuario beneficiará no solo a los fieles, sino también a los grupos vulnerables que acuden al templo en busca de apoyo espiritual y material.

El festival también contará con música en vivo, presentaciones culturales y actividades para niños, lo que lo convierte en una jornada familiar y participativa.