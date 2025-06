Paris Hilton mantiene los pies en la tierra pese a la fama

Paris Hilton, la reconocida estrella de la telerrealidad, siempre ha destacado por ser una chica con los pies en la tierra. A sus 44 años, la socialité atribuye este equilibrio a la fuerte ética de trabajo que sus padres le inculcaron desde pequeña. Esta base sólida le ha permitido enfrentar la fama y el éxito sin perder su esencia ni sus valores fundamentales.

En una entrevista exclusiva para la revista ¡HOLA!, Paris compartió detalles sobre cómo mantiene su autenticidad en medio de la exposición pública constante. La cantante y empresaria recordó un momento clave cuando comenzó su carrera en la serie ‘The Simple Life’ (2003-2007). Su madre le advirtió que su vida cambiaría para siempre, pero le insistió en no dejar de ser la misma persona humilde y trabajadora. “Nunca lo he olvidado”, dijo. Esta enseñanza ha sido un pilar fundamental para que la estrella no se deje llevar por la fama o las distracciones que conlleva el mundo del entretenimiento.

La ética de trabajo que sostiene a Paris Hilton

Paris Hilton siempre ha demostrado una ambición constante, sin intención de bajar el ritmo. La estrella declaró: “Me encanta hacer entretenimiento. Me encanta crear productos. Me encanta ser creativa y hacer feliz a la gente”. Esta pasión por su trabajo la ha llevado a diversificar su carrera, logrando éxito en múltiples áreas al mismo tiempo.

Además, se siente afortunada por haber podido combinar su creatividad con el éxito comercial. Su carrera no solo se limita a la televisión, sino que abarca la música, la moda y los negocios. Esta versatilidad refleja su compromiso por mantenerse activa y productiva, siempre buscando nuevas formas de innovar y conectar con su público.

‘Stars Are Blind’: su legado musical

Uno de los hitos más recordados de Paris Hilton es su canción ‘Stars Are Blind’, lanzada en 2006. La estrella la definió recientemente como “la canción pop más icónica de la historia”. Incluso confesó a Us Weekly que suele cantarla en la ducha, demostrando el cariño y la conexión que mantiene con este éxito musical. Esta canción marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola como una figura multifacética.

El tema no solo representa un logro musical, sino también un símbolo de la capacidad de Paris para reinventarse y sorprender a sus seguidores. Su voz y estilo único han dejado una huella en la cultura pop, y la artista continúa recibiendo reconocimiento por esta faceta de su carrera.

De mente inquieta y creativa

Paris Hilton no solo triunfa en la música y la televisión, sino que también es una empresaria incansable. La estrella confesó que siempre está pensando en nuevas ideas y proyectos, impulsada por su trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). “Mi cerebro no para de moverse”, explicó, lo que la convierte en una persona creativa y llena de energía, especialmente durante la noche.

A pesar de su ritmo frenético, Paris se esfuerza por mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Aunque es una “búho nocturno”, sabe cuándo debe dormir para rendir al día siguiente. Su esposo, el empresario Carter Reum, también forma parte de su vida equilibrada, aunque sus horarios no siempre coinciden.