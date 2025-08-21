Paris Hilton debuta como productora con la serie animada Paris & Pups

Paris Hilton, conocida mundialmente como ícono de la cultura pop, está lista para sorprender al público con un proyecto diferente: su debut como productora con la serie animada Paris & Pups. La producción, realizada por HappyNest Entertainment y 9 Story Media Group, se estrenará oficialmente en YouTube con cuatro episodios iniciales y nuevos lanzamientos semanales a partir del próximo 23 de septiembre.

Un hotel lleno de brillo, aventura y amistad

La historia de Paris & Pups se desarrolla en un glamuroso hotel donde la protagonista, Paris Star, vive experiencias cargadas de humor, amistad y emoción. La propia Hilton confesó que la inspiración surgió de su infancia en hoteles, lugares que describe como su “patio de recreo”. Y que ahora se convierten en escenario para esta propuesta infantil que mezcla fantasía y ternura.

La empresaria también decidió dar protagonismo a sus cinco inseparables perros: Diamond, Baby, Slivington, Mugsy y Bijou. Estos simpáticos personajes acompañarán a Paris Star en las distintas aventuras. Reflejando el amor de Hilton por los animales y su deseo de transmitir valores positivos a los más pequeños.

Un mensaje de Hilton más allá de lo adorable

En el comunicado oficial, Hilton aseguró que la producción no se limita a mostrar perros encantadores. Sino que busca transmitir mensajes sobre la importancia de la amistad, el amor, la confianza en uno mismo y la capacidad de soñar en grande. “He soñado con plasmar mi amor por los animales en la pantalla desde que tengo memoria, y ahora, como madre de dos pequeños amantes de los animales, siento que es el momento perfecto”, expresó.

La también DJ quiso dejar su huella personal en cada detalle. Además de producir, se encargó de componer y producir el tema musical original de la serie, que acompañará a la historia con un sello auténtico y creativo.

El estreno de Paris&Pups ya genera expectativa

A pocas semanas de su estreno, Hilton compartió el primer tráiler de Paris & Pups. Allí se aprecia el estilo colorido y la personalidad juguetona de la protagonista. La noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran que la empresaria explore un nuevo terreno artístico y combine su pasión por la música, el entretenimiento y los animales.

Con este proyecto, Paris Hilton amplía su versátil carrera y se suma al creciente interés de celebridades por crear contenidos animados con un enfoque familiar. El estreno del 23 de septiembre marca el inicio de una nueva faceta que podría consolidarla no solo como ícono de la moda y la cultura pop, sino también como productora creativa en el mundo del entretenimiento digital.