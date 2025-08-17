COMUNIDAD POR USD 1
Papa León XIV insta a priorizar el bien común en las negociaciones de paz

León XIV lanza un llamado claro para que la paz empequeñezca las diferencias y resalte el bien común en todas las naciones.
Elías Sánchez

Redacción ED.

El papa León XIV ha pedido que en las negociaciones por la paz «se anteponga siempre el bien común de los pueblos». Así se ha expresado desde Castel Gandolfo (Italia) tras rezar el Ángelus.

«Oremos por el éxito de los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, el bien común de los pueblos siempre sea lo primero», ha asegurado en referencia a las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia.

Negociaciones clave para la paz en Ucrania

Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este viernes 15 de agosto del 2025 en Anchorage (Alaska) pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, si bien se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada.

En su intervención, el papa León XIV también ha recordado a las víctimas de las inundaciones en Asia. «Estoy cercano a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de este desastre», ha apuntado.

Papa León XIV: solidaridad y compromiso social

Por otro lado, ha agradecido a todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan para educar y transmitir el Evangelio.

«En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades», ha indicado.

El Pontífice destacó que la Santa Sede “no puede detener” los conflictos, pero ha agregado que trabaja por la “no violencia a través del diálogo y buscando soluciones”, porque “estos problemas no se pueden resolver con la guerra”.

