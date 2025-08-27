Pafos FC hace historia al clasificar a la fase de grupos de la UEFA Champions League

Pafos FC logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026 al eliminar a Estrella Roja de Belgrado con un global de 3-2 el 26 de agosto de 2025 en el Alphamega Stadium de Limassol, Chipre, gracias a un gol decisivo de Jair Diego Alves de Brito (JaJá).

El Pafos FC, campeón de la Primera División de Chipre 2024/25, escribió un capítulo histórico al clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el partido de vuelta de los playoffs, disputado este martes 26 de agosto de 2025 en el Alphamega Stadium, el equipo dirigido por Juan Carlos Carcedo empató 1-1 con Estrella Roja de Belgrado, asegurando un global de 3-2 tras vencer 2-1 en la ida en el Rajko Mitić Stadium el 19 de agosto. El gol de JaJá en la vuelta fue clave para el pase.

En la ida, João Correia y Pepê Rodrigues (de penal) anotaron para Pafos, mientras que Bruno Duarte descontó para los serbios. En la vuelta, Estrella Roja presionó con 26 disparos y 13 córners, pero la solidez defensiva de Pafos, liderada por David Luiz y Derrick Luckassen, y el gol de JaJá aseguraron el empate. Pafos FC se convierte en el tercer equipo chipriota en alcanzar la fase de grupos de la Champions League, tras APOEL y Anorthosis.

Estrella Roja, campeón de la Superliga Serbia y ganador de la Copa de Europa de 1991, disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League 2025/26 tras la eliminación. El equipo serbio, dirigido por Vladan Milojević, llegaba con un invicto de 11 partidos en competiciones nacionales, pero no pudo remontar la desventaja en Chipre.

Orígenes y ascenso de Pafos FC

Fundado en 2014 tras la fusión de AEK Kouklia y AEP Paphos, Pafos FC debutó en la Primera División de Chipre en la temporada 2015/2016, terminando en el 10º puesto. Tras un descenso en 2016, el club fue adquirido por Total Sports Investments en 2017, marcando el inicio de su transformación. La llegada del técnico español Juan Carlos Carcedo, exasistente de Unai Emery, en 2022, consolidó un estilo basado en una defensa sólida y contraataques rápidos. En la temporada 2024/25, Pafos ganó la liga chipriota con la defensa menos vencida (18 goles en contra) y la mejor diferencia de gol (+42).

La incorporación de David Luiz, exdefensor de Chelsea, Arsenal y PSG, en julio de 2025 desde Fortaleza, elevó el perfil del club. A sus 38 años, Luiz aportó experiencia a una plantilla multicultural con más de 15 nacionalidades, incluyendo al goleador Anderson Silva (11 goles en la liga) y al argentino Matías Melluso.

Camino a la Champions

En las rondas previas, Pafos FC superó al Maccabi Tel Aviv con un global de 2-1 (1-1 en la ida, 1-0 en la vuelta) y al Dinamo de Kiev con un contundente 3-0 (1-0 en Polonia, 2-0 en Chipre). Estas victorias mostraron la capacidad del equipo para competir contra clubes de mayor tradición. El partido de vuelta contra Estrella Roja se jugó en el Alphamega Stadium (capacidad: 10.700) en lugar del Stelios Kyriakides Stadium (9.394 asientos), que no cumple los requisitos de UEFA, según ClaroSports.

Impacto para Chipre

La clasificación de Pafos FC es un hito para el fútbol chipriota, que históricamente ha tenido una presencia limitada en la élite europea. El sorteo de la fase de grupos, programado para el 28 de agosto de 2025, definirá a los rivales de Pafos, que podría enfrentar a gigantes como Real Madrid, Bayern Múnich o Manchester City. El club postergó su debut en la liga local contra Enosis Neon Paralimni para priorizar la preparación.

El héroe JaJá y el futuro

JaJá, de 27 años, se convirtió en el héroe con su gol en la vuelta, sumando 2 tantos en la eliminatoria. Anderson Silva y Pepê Rodrigues también fueron clave, con 5 goles combinados en la fase de clasificación. Carcedo destacó tras el partido: “Hemos trabajado con humildad, pero con ambición. Este es un logro para todo Chipre”.

La hazaña de Pafos FC refleja el crecimiento del fútbol en la isla, impulsado por inversiones estratégicas y una visión moderna. El club, que hace una década competía en categorías inferiores, ahora representará a Chipre en el escenario más prestigioso del fútbol europeo.