Oswaldo Segura se reinventa con el lanzamiento de su marca de café

El actor ecuatoriano Oswaldo Segura, recordado por su icónico papel de ‘Felipito’ en Mis adorables entenados, se reunió con la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos para conmemorar el Grito de Independencia. Además, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su nuevo emprendimiento: la marca de café Café Supilindo.

Durante su reciente visita a Estados Unidos, Segura no solo revivió la nostalgia de la patria junto a compatriotas, sino que también mostró su faceta emprendedora, combinando arte, carisma y negocios en un solo movimiento que fortalece su vínculo con el público.

Celebración del Grito de Independencia

El pasado viernes 8 de agosto, Segura participó activamente en la conmemoración del Grito de Independencia en Estados Unidos, rodeado de compatriotas que viven lejos de Ecuador. La jornada estuvo llena de música, baile y camaradería. El actor no se limitó a observar: bailó, cantó y compartió anécdotas con los asistentes, quienes aprovecharon para manifestarle su cariño y admiración por su carrera artística.

Café Supilindo, su nueva apuesta

En medio del ambiente festivo, Oswaldo anunció su nuevo proyecto personal: la creación de su propia marca de café, Café Supilindo. Inicialmente, estará disponible en Florida, y más adelante se expandirá al resto de Estados Unidos. Antes de su lanzamiento internacional, el actor planea introducir el café en Ecuador.

Segura señaló: “Es un proyecto que ha empezado con pie derecho, gracias a Dios. Estamos viendo las posibilidades porque no es tan fácil por los permisos, pero sigo en eso”. Por el momento, el sabor, origen y presentación del café se mantienen en secreto, generando expectativa entre sus seguidores.

Oswaldo Segura se despide de ‘Un guayaco deportado’

Segura también habló sobre el cierre de su monólogo Un guayaco deportado, que se ha convertido en un éxito de taquilla. La obra, que combina humor, crítica social y vivencias propias del actor, extendió sus funciones por la alta demanda del público. La última presentación será el 5 de septiembre a las 20h30, en el Teatro del Ángel. Este proyecto le permitió acercarse aún más a sus fans y consolidar su posición como referente del teatro ecuatoriano.

Arte, emprendimiento y vínculo con el público

Con su participación en eventos, el lanzamiento de Café Supilindo y la despedida de su monólogo, Oswaldo Segura demuestra que su talento y carisma trascienden los escenarios. Mantiene un equilibrio entre su identidad guayaquileña, su vínculo con la comunidad ecuatoriana y la exploración de nuevas oportunidades empresariales.

Su carrera refleja la combinación de arte y emprendimiento, mostrando que es posible diversificar proyectos sin perder la cercanía con su público. Café Supilindo y sus próximos proyectos prometen ser una nueva etapa llena de creatividad y conexión con sus seguidores.