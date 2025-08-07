COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Crónica

Operativos en tres provincias decomisaron miles de dosis de droga

La Policía Nacional aprehendió a seis ciudadanos en Manabí, Guayas y Esmeraldas, decomisando 3.570 dosis de droga y un arma de fuego en operativos antidrogas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional capturó a seis ciudadanos el 5 de agosto de 2025 en Manabí, Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), y Esmeraldas, durante opertativo, decomisando 3.570 dosis de droga para combatir el microtráfico.

Entre el 5 y el 6 de agosto de 2025, un despliegue policial sacudió tres provincias de Ecuador. En Portoviejo, Manabí, agentes de la Unidad Antinarcóticos allanaron un domicilio en el barrio Andrés de Vera tras denuncias ciudadanas. Los oficiales encontraron 1.200 dosis de cocaína y detuvieron a dos sospechosos, quienes intentaron ocultar los paquetes en electrodomésticos. En Esmeraldas, en el sector Tachina, la policía interceptó a un vehículo sospechoso, decomisando 1.500 dosis de marihuana y un arma de fuego calibre 38 con ocho cartuchos sin percutir.

En Guayas, los agentes ejecutaron un operativo en Samborondón, donde aprehendieron a dos personas con 870 dosis de heroína escondidas en un taller mecánico. La Fiscalía de Manabí, Guayas, y Esmeraldas coordinó los allanamientos, respaldados por órdenes judiciales. Los seis detenidos, todos ecuatorianos, enfrentan cargos por tráfico ilícito de sustancias, conforme al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los agentes trasladaron las evidencias a una dependencia policial para su análisis.

La Policía Nacional aseguró los domicilios y vehículos involucrados, mientras revisó antecedentes de los aprehendidos. Uno de los detenidos en Portoviejo, de 32 años, registra una condena previa por microtráfico en 2023, indicó la Policía. Los operativos, apoyados por el ECU-911, responden a reportes de vecinos sobre actividades sospechosas en los sectores intervenidos. Las autoridades buscan cámaras privadas, ya que las zonas carecen de videovigilancia pública.

El operativo que dejó el decomiso de drogas refleja los tentáculos de las bandas criminales

La Fiscalía interrogó a los aprehendidos para identificar conexiones con redes de microtráfico. Los agentes analizan el arma de fuego decomisada en Esmeraldas para determinar su uso en otros delitos. Las 3.570 dosis incautadas, valoradas en aproximadamente $10.000, representan un golpe al mercado ilícito, según la Unidad Antinarcóticos. La Policía Nacional revisó los vehículos y domicilios para hallar más evidencias.

La Policía anunció patrullajes conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en Portoviejo y Esmeraldas. La Fiscalía agilizó pericias para procesar a los detenidos. Las autoridades instan a denunciar actividades ilícitas al 1800-DELITO.

Contexto de microtráfico en Ecuador

La captura de seis personas y el decomiso de 3.570 dosis en Manabí, Guayas, y Esmeraldas reflejan las redes del microtráfico en Ecuador. La Policía Nacional intensificó esfuerzos, mientras la comunidad exige mayor seguridad.

El microtráfico afectó a Manabí, Esmeraldas, y Guayas, con más de 50 casos reportados en julio de 2025, según el Ministerio del Interior. En junio, un operativo en Manta decomisó 2.000 dosis. Bandas locales usaron domicilios y talleres como centros de distribución, aprovechando la falta de controles, según reportes policiales. (22)

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

Autoridades inspeccionan presunta clínica de rehabilitación en Santo Domingo sin permisos de funcionamiento

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

Autoridades inspeccionan presunta clínica de rehabilitación en Santo Domingo sin permisos de funcionamiento

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

Autoridades inspeccionan presunta clínica de rehabilitación en Santo Domingo sin permisos de funcionamiento

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO