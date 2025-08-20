Operativo Fénix 256 desarticuló red de explotación sexual en Ecuador

La Policía Nacional rescató a una adolescente y capturó a tres personas en Riobamba y Ambato por trata de personas con fines de explotación sexual.

Este miércoles 20 de agosto de 2025, las calles de Riobamba y Ambato, en las provincias de Chimborazo y Tungurahua, se convirtieron en el escenario del operativo Fénix 256. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Ecuador y la organización OUR Rescue América Latina, irrumpió en dos inmuebles donde una adolescente sufría explotación sexual.

Los agentes, tras meses de labores investigativas, allanaron los lugares, rescataron a la víctima en condiciones seguras y detuvieron a tres sospechosos, entre ellos a alias ‘Milán’ y alias ‘Karina’,quienes presuntamente lideran una red de prostitución forzada bajo amenazas y engaños. Además capturaron a alias ‘Profesor’.

Los uniformados encontraron cinco celulares, una laptop y documentos que vincularon a los implicados con las actividades ilícitas. Los sospechosos, de 25, 30 y 35 años, operaron en casas de Riobamba y Ambato, donde obligaron a la menor a ofrecer servicios sexuales.

Acusados de trata de personas para fines de explotación sexual

La Fiscalía trasladó a los detenidos a la Unidad Judicial de Chimborazo, donde enfrentaron cargos por trata de personas, conforme al artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La adolescente recibió atención médica y psicológica en un centro especializado, mientras los agentes aseguraron su reencuentro con familiares.

Los allanamientos, ejecutados a las 22:00, sorprendieron a los implicados, quienes no opusieron resistencia. La Policía Nacional decomisó los dispositivos electrónicos y los envió al laboratorio de Criminalística en Quito para análisis. Los documentos hallados sugirieron una red estructurada, con registros de pagos y comunicaciones. La falta de cámaras públicas en los sectores allanados llevó a los agentes a buscar grabaciones privadas. Los vecinos, alertados por el operativo, exigieron al GAD de Riobamba y Ambato reforzar la vigilancia en zonas residenciales.

La Fiscalía analizó los celulares y la laptop para identificar a posibles cómplices. Los agentes compararon el caso con un operativo en Guayaquil el 17 de agosto, que desmanteló otra red de trata. La Policía Nacional solicitó información al 1800-DELITO para rastrear conexiones con bandas transnacionales. La adolescente, protegida por medidas de seguridad, colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos.

Realizan operativos para frenar índice delictivo

La Policía en Chimborazo, anunció patrullajes con el Ejército Ecuatoriano en Riobamba. La Fiscalía agilizó pericias para procesar a los detenidos.

El operativo Fénix 256 rescató a una menor y frenó una red de trata en Chimborazo y Tungurahua. La Policía Nacional investiga sí existen más integrantes de la banda y sí los tentáculos de la organización alcanzan a otras provincias, mientras la comunidad exige protección. (22)