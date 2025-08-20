Once Caldas clasifica a cuartos tras imponerse a Huracán con global de 4-1

Once Caldas venció este martes 19 de agosto por 3-1 a Huracán en Argentina, resultado que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 con un marcador global de 4-1. El triunfo, conseguido en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, confirmó el buen momento del cuadro colombiano, que ahora espera al ganador de la llave entre Independiente del Valle (Ecuador) y Mushuc Runa (Ecuador).

Partido de vuelta: dominio de Once Caldas en Buenos Aires

Huracán llegaba al compromiso con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en la ida, pero a pesar de abrir el marcador, no pudo sostener la ventaja. Al minuto 39, Matko Milijevic adelantó al equipo argentino desde el punto penal, encendiendo la ilusión del público local.

La respuesta de Once Caldas no tardó. Apenas un minuto después, Dayro Moreno convirtió el empate y silenció el Ducó. La situación se complicó aún más para el “Globo” cuando Juan Bisanz fue expulsado a los 45 minutos, dejando al conjunto argentino con un jugador menos para todo el segundo tiempo.

Superioridad en el segundo tiempo de Once Caldas

Con la ventaja numérica, Once Caldas mostró mayor solidez en el complemento. A los 65’, Michael Barrios anotó el segundo gol colombiano tras una rápida transición ofensiva. Huracán intentó reaccionar, pero la desesperación lo llevó a cometer errores. El propio Milijevic, autor del único tanto local, vio la tarjeta roja en el minuto 73, dejando a los argentinos con nueve jugadores.

El golpe definitivo llegó al minuto 88, cuando Dayro Moreno volvió a marcar y sentenció el 1-3 a favor de los visitantes. Con este resultado, Once Caldas aseguró la clasificación con un global de 4-1, dejando en el camino a un rival argentino que llegaba como favorito.

Contexto histórico y próximo rival

La clasificación de Once Caldas representa un paso importante en el plano internacional. El equipo colombiano, que ya fue campeón de la Copa Libertadores en 2004, sigue consolidando su presencia en torneos continentales.

En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto “albo” enfrentará al vencedor de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. Los partidos de ida de los cuartos de final están programados para la semana del 17 de septiembre, mientras que la vuelta se disputará en la semana del 24 del mismo mes, según el calendario oficial de la Conmebol.

Huracán, eliminado con polémica

Para Huracán, el desenlace fue amargo. El conjunto argentino había mostrado solidez en fases anteriores, pero la expulsión de dos de sus jugadores clave marcó el rumbo de la serie. El arquero Hernán Galíndez, titular en ambos encuentros, poco pudo hacer frente a la eficacia de Dayro Moreno, quien se convirtió en figura al marcar tres goles en la serie.

La eliminación supone un nuevo golpe para el equipo bonaerense, que ahora deberá centrarse en el torneo local y en la recuperación anímica tras quedar fuera del certamen continental.