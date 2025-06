«Nunca te rindas»: el legado paterno que Delia Rabá honra desde el cine y el alma

En Charlotte, Carolina del Norte, la ecuatoriana Delia Rabá sigue escuchando la voz de su padre desde el cielo. Esa voz le susurra la misma frase que ella, con los ojos húmedos y el corazón encendido, repite como un credo: “Nunca te rindas”.

Nacida en Ambato, actriz, cineasta y productora, Delia lleva décadas luchando en Estados Unidos por abrirse camino sin olvidar quién es ni de dónde viene. Su historia personal está íntimamente entrelazada con la figura paterna. No con uno, sino con dos padres: su progenitor biológico y su exsuegro, a quienes llama sin dudar «mis dos padres».

Ambos marcaron su vida profundamente. «Curiosamente, los dos padres que tuve siempre decían que eran mis fans número uno», cuenta. Habla con ternura especial de su exsuegro, Jamil Rabá. “Se transformó de una manera que nadie lo puede creer. Yo era su hija, aunque ya estaba divorciada de su hijo”, dice. “Venía desde Nueva York a Charlotte y yo, viceversa. Le llamaba yo papá”.

Delia Rabá produjo y protagonizó filme en honor a su padre

Pero es su padre biológico, hombre de fe, quien parece guiarla desde el más allá: “Yo creo que mi padre… siempre me diría que nunca me aleje del camino del bien. Que aunque esté oscuro siempre va a haber una luz al terminar del túnel”.

Ese legado se hizo carne y guion en «Él es mi papá», la película que Delia produjo y protagonizó junto a actores latinos en Estados Unidos. Filmada completamente en español, la historia toca el alma porque nace de ella misma. “No se nace papá, se elige hacerlo”, dice, reflexionando sobre la esencia del filme.

La cinta mezcla drama y humor, con un personaje entrañable: Valentino, un padre fuera de lo común. “La gente ríe con todas las locuras que hace Valentino… pero también lloró”, recuerda. “Y la gente salió con un mensaje. Ese es el propósito”.

La película, protagonizada por la niña manabita Vida Victoria Sánchez, se ha presentado en salas de cine en Charlotte, Quito y Ambato. Su proyección en Manabí fue truncada por la crisis política en Ecuador. “Estábamos ahí presentando la película… y justo se declaró el estado de guerra. Ya no regresamos”, precisó Delia.

Activista apasionada

Más allá del cine, Delia Rabá es una activista apasionada. Ha conducido el programa La mujer con pantalones, desde donde defiende causas sociales sin etiquetas: “No soy feminista ni machona, olvídese. Soy femenina. Solo que los pantalones los tengo en el cerebro”.

En el Día del Padre, Delia suele reunirse con otras familias migrantes. “Es un día bastante, bastante nostálgico a los que no tenemos los papacitos”, dice. Pero también se empeña en felicitar a los buenos padres que conoce. “Porque los hijos necesitan la figura paterna. Así sea que las parejas ya no estén juntas, los hijos no tienen la culpa”, declara.

Antes de despedirse, deja un mensaje a los migrantes que son padres o hijos a la distancia: “Que nunca se rindan. Que luchen por sus hijos. Así estén divorciados o separados… siempre necesitamos esa figura. El abrazo, la comunicación. Eso es lo más importante”.

Y como su padre le enseñó: nunca dejar de creer. Porque la fe -como su película, como su vida- “mueve montañas”. (07).