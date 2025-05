¿Nuevo amor de Rosalía? Capturan a la cantante con el actor Emilio Sakraya en Alemania

La cantante española Rosalía y el actor alemán Emilio Sakraya habrían confirmado su romance. Esto, luego de ser fotografiados compartiendo un beso en las calles de Múnich. Las imágenes, captadas por paparazzi, muestran a la pareja en un momento de cercanía, con Sakraya sosteniendo a Rosalía por los brazos mientras ella lo abraza por las caderas. La relación, que comenzó a rumorarse hace semanas, se consolida como una de las noticias más destacadas del espectáculo internacional.

Los rumores sobre el romance iniciaron a principios de 2025, cuando Rosalía, conocida por su álbum Motomami, y Sakraya, de 29 años, fueron vistos juntos en una cena en el restaurante Cipriani de Beverly Hills. Desde entonces, la pareja ha sido fotografiada en varias ciudades, incluyendo Múnich y Berlín, alimentando especulaciones sobre su vínculo. Las imágenes recientes en Múnich, donde se les ve compartiendo un beso, confirman que la relación ha avanzado. Esto ha generado gran interés en los medios y entre los seguidores de ambos artistas.

¿Quién es el nuevo amor de la cantante?

Emilio Sakraya, de origen serbio y marroquí, es un actor y cantante alemán que ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento. Con una carrera que comenzó a los nueve años, inspirado por las películas de Bruce Lee y la admiración por Brad Pitt, Sakraya ha participado en producciones como La monja guerrera (2020), Tribus de Europa (2021), 60 minutos y Those About to Die. En esta última junto a Anthony Hopkins. Actualmente, su nombre suena como posible protagonista de la adaptación de Alas de sangre, la novela de Rebecca Yarros, para Prime Video, un proyecto que podría consolidar su proyección internacional.

Rosalía, de 32 años, continúa siendo una figura central en la música global, con una carrera marcada por éxitos que fusionan flamenco, pop y ritmos urbanos. Su vida personal, sin embargo, ha captado igual atención que su música. Tras su ruptura con el cantante Rauw Alejandro en 2023, los rumores sobre su vida amorosa son constantes. La relación con Sakraya marca un nuevo capítulo para la artista, quien parece haber encontrado en el actor alemán una conexión especial, según reflejan las imágenes públicas de la pareja.

No han confirmado su romance

Aunque ni Rosalía ni Sakraya han emitido declaraciones oficiales sobre su relación, las fotografías hablan por sí solas. Los avistamientos en ciudades europeas y estadounidenses sugieren que la pareja está disfrutando de su romance sin preocuparse por la atención mediática. Los medios de espectáculo, como Hola y People, han seguido de cerca cada aparición, destacando la química entre ambos.

Este nuevo romance refuerza la presencia de Rosalía en los titulares, no solo por su talento musical, sino también por su vida personal. Mientras Sakraya gana visibilidad en el panorama global, especialmente en el cine global. Los seguidores de ambos esperan más detalles sobre su relación y los proyectos profesionales que los mantendrán en el centro de la atención pública.