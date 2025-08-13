Nueve muertos tras devastadora explosión en fábrica de explosivos en Brasil

Una explosión sacudió este martes 12 de agosto la planta industrial de Enaex Brasil, ubicada en el municipio de Quatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba, dejando un saldo de nueve trabajadores fallecidos y siete heridos. El incidente, ocurrido alrededor de las 05:50 de la mañana, está catalogado como uno de los accidentes industriales más graves en el estado de Paraná en los últimos años.

Según las autoridades de Brasil, la deflagración se produjo durante la carga de materiales explosivos en un camión, en una fábrica dedicada a la producción de detonadores y suministros para la minería. La fuerza de la explosión fue tal que fragmentó los cuerpos de las víctimas, requiriendo pruebas de ADN para su identificación, informó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Estructuras severamente destruidas

“No hay esperanza de encontrar sobrevivientes entre las nueve personas que estaban en ese sector”, afirmó el coronel Hudson a la prensa. El estallido generó una onda expansiva que se sintió en ocho localidades cercanas, afectando casas y comercios en un radio de 1.5 kilómetros. Vecinos reportaron vidrios rotos, grietas en paredes y techos desprendidos.

“Estaba a 6 km de la fábrica y el estruendo hizo temblar todo”, relató un usuario en redes sociales. La portavoz del cuerpo de bomberos, Luisiana Guimaraes, describió la zona como “severamente destruida”, con escombros esparcidos por un área extensa de Paraná.

Equipos de rescate, apoyados por perros entrenados y drones, trabajaron durante el día para buscar señales de vida entre los restos. Un escuadrón antibombas inspeccionó el lugar para garantizar la seguridad de los materiales explosivos almacenados. Los siete heridos, que sufrieron lesiones leves, fueron atendidos en hospitales cercanos y ya se encuentran con sus familias.

Se solidarizan con las víctimas de Brasil

Enaex Brasil, filial del grupo Sigdo Koppers y líder en servicios de voladura para minería desde 1984, emitió un comunicado expresando condolencias y comprometiéndose a colaborar con las investigaciones. La empresa activó un programa de asistencia psicológica para las familias afectadas y aseguró que especialistas en accidentes industriales están analizando las causas del siniestro, aún desconocidas.

El Ministerio de Trabajo Federal inició una investigación para evaluar las condiciones de seguridad de la planta, que cuenta con permisos para fabricar y manipular explosivos. El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó su pesar en redes sociales: “Lamentamos profundamente las nueve vidas perdidas. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos”. La zona permanece acordonada mientras las autoridades recopilan evidencias para esclarecer el incidente, que ha conmocionado a la región.